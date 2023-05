"Alicia dichiarò il falso sui giornali e mi creò gravi danni"

"Alicia Rickter dichiarò il falso sui giornali, creandomi un grosso danno". Va subito all’attacco Stefano Compagni, ex presidente - e vice - della Reggiana calcio tra il 2015 e il 2017, nei confronti della moglie dell’ex patron granata Mike Piazza. Questa volta la partita si gioca in tribunale, dove Compagni ha trascinato l’ex attrice di ‘Baywatch’, ora a processo per diffamazione aggravata. L’imprenditore di Casalgrande le chiede 200mila euro di risarcimento per le dichiarazioni rese tra il 4 e l’8 marzo 2018 ad alcuni siti e giornali sportivi. La modella americana riferì di "aver trovato ostacoli in tutte le direzioni, partendo da un contratto fraudolento stipulato da uno dei nostri partner originali, Compagni". Parlò di "assemblee di soci mai convocate, un ex direttore sportivo (Andrea Grammatica, ndr) che non abbiamo mai assunto o con cui non abbiamo mai avuto l’opportunità di colloquiare. Gli è stato sottoscritto un contratto di tre anni a 10mila euro al mese firmato da Compagni". Su Sportweek ribadì: "Ho trovato contratti con firme falsificate, situazioni poco chiare, gente che lavorava per interesse personale e non per l’azienda". Davanti al giudice Francesca Piergallini, Compagni, costituito parte civile attraverso l’avvocato Alessandro Carrara, ieri ha parlato per un’ora: "Ho sempre gestito la società con lo spirito di un tifoso. Sul piano economico, ho versato soldi. Dal luglio 2016 al maggio 2017, quand’ero vicepresidente, informavo sempre sia Mike sia Maurizio Franzone (ex amministratore delegato, ndr). Ogni scelta veniva presa insieme, in quel periodo Mike non mi contestò nulla". A sostegno di questo racconto, l’avvocato Carrara ha prodotto i verbali del consiglio di amministrazione. "A un certo punto Piazza disse: ‘Fuori tutti, rimango solo io e inserisco mia moglie’. Ma non fece alcuna recriminazione nei miei confronti. Poi lessi i giornali con quelle dichiarazioni, che mi hanno creato pesanti ripercussioni: ho un’impresa, mi sono persino dovuto giustificare coi sindaci di Reggio e Casalgrande". Durante la prima udienza, nel marzo 2022, Alicia Piazza comparve in tribunale, mentre ieri è stata rappresentata dall’avvocato Alessandro Simionato.

Alessandra Codeluppi