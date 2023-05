"Alicia non dichiarò il falso Segnalò solo situazioni anomale"

"Stefano Compagni ha sostenuto che Alicia Rickter dichiarò il falso sui giornali, creandogli un grosso danno. In realtà la mia assistita segnalò situazioni anomale evidenziate anche dalla perizia che fece la Procura nel procedimento per bancarotta fraudolenta sulla Reggiana calcio", concluso di recente con l’archiviazione per tutti gli indagati (compresi i coniugi Piazza e Compagni). È quanto rimarca Alessandro Simionato, avvocato difensore della moglie di Mike Piazza, ex patron della squadra granata. La modella americana è stata querelata da Compagni, ex presidente - e vice - della società di calcio tra il 2015 e il 2017, che ha chiesto 200mila euro di risarcimento per i danni subiti. Ora lei è a processo per diffamazione aggravata: al vaglio del giudice Francesca Piergallini ci sono le dichiarazioni che Alicia rese su alcuni giornali sportivi tra il 4 e l’8 marzo 2018. Parlò di "contratti falsificati e situazioni poco chiare", accusando Compagni.

Nell’udienza di martedì, lui ha parlato di "scelte sempre condivise con Mike Piazza" fino alla sua decisione di cambiare alcuni assetti societari, e poi della scoperta improvvisa delle dichiarazioni di Alicia sui giornali. Durante il controesame di Compagni, l’avvocato Simionato ha messo in evidenza come certe esternazioni di Alicia Piazza non siano state, a suo dire, gratuite e infondate: "È vero che il procedimento per la bancarotta della Reggiana si è concluso con sentenza di non luogo a procedere per tutti, ma il perito nominato dal pm evidenziò alcune anomalie. Ad esempio i costi raddoppiati per il personale: +90% nel 2017. O il fatto che, nei giorni della vendita a Piazza, vi fu una restituzione di fondi all’azienda di Compagni. Per il contratto dello stadio, vi fu una provvista ricevuta dalla ditta di Compagni, rimborsata in due tranche, il 31 maggio e il 5 luglio 2016. E poi l’affitto dello stadio, che aggravò i costi della Reggiana calcio. Sono tutti aspetti - rimarca l’avvocato Simionato - che danno fondamento a quanto sostenuto dalla mia assistita".

Alessandra Codeluppi