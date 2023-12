Alla Canalina i ragazzini si sfidano nel Torneo Crotti

Otto dicembre in campo per la Reggio Calcio, che al centro sportivo "Merli" ospita venerdì la sesta edizione della Reggio Emilia Football Cup, torneo riservato ai centri di formazione Inter: la manifestazione, per il terzo anno, sarà intitolata alla memoria di Giancarlo Crotti (foto sopra), storico magazziniere della Reggiana ai tempi di Pippo Marchioro nonché tra i soci fondatori del Bismantova, progenitore della società cittadina.

Per l’edizione 2023, che riporta "a casa" il torneo dopo due anni alle Onde Chiare, saranno ben 12 le squadre partecipanti, provenienti da 5 regioni e da 9 province: a scendere in campo gli Esordienti 2012, eccezion fatta per l’Inter, che schiererà l’annata 2013.

Nel girone A, oltre ai padroni di casa (nella foto) e ai nerazzurri, ci saranno i capitolini della Romulea; nel B Accademia Pavese, Tau Calcio Lucca ed i piacentini del San Giuseppe. Nel girone C spazio a Voluntas Montichiari, Liventina e Sarnico, mentre nel girone D fanno capolino i modenesi della Vis Nova, i milanesi dell’Enotria ed i novaresi del Bulè Bellinzago. Il fischio d’inizio è previsto per le 9 e, fino ad ora di pranzo, andrà in scena la fase eliminatoria, mentre nel pomeriggio scatteranno le fasi finali, che culmineranno con la gara decisiva per l’assegnazione del titolo in programma alle 17,30. "Crotti è stato un nostro dirigente e allenatore, conosciuto da tutto il mondo sportivo locale. Abbiamo deciso di ricordarlo con questo torneo a livello nazionale perché, grazie al suo volontariato, ha permesso ai nostri ragazzi di crescere attraverso questo magnifico sport", spiega Ives Motti, storico dirigente della Reggio Calcio.