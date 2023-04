Alla Pasquetta Sportiva di Gualtieri Francesco Giorgi li batte tutti

Si è svolta a Gualtieri, con buona partecipazione, la 37ª edizione della Camminata della Pasquetta Sportiva, 10 km competitivi e non, oltre alla 5 km non agonistica, organizzata dall’Asd Gualtieri 2000. Nei maschi ha vinto Francesco Giorgi dell’Atletica Guastalla Reggiolo in 35’26’’, davanti a Simone Zurlini della Uisp Futura in 35’50’’, Samuele Gilioli della Podistica Correggio in 35’58’’, Manuel Cagliari, Davide Bertolini, Giuseppe Rini, Lorenzo Borrini, Carmine D’Amelio, Simone Cecere e Sandro Pedrazzini. Se tra i maschi ha prevalso un locale, tra le ragazze ha vinto quella venuta da più lontano, Fatima Zahra Rakhssane della Montecatini Marathon in 42’19’’ su Natalia Pagu dell’Avis Novellara in 43’57’’, Laura Rebecchi del Casone Noceto in 44’47’’, Elena Malvolti, Stefania Pantaleoni, Galina Teaca, Paola Bertolucci, Federica Zini, Alice Beltrami e Stefania Ghillani. Quasi 200 i competitivi, 940 in totale; tra i gruppi primo l’Avis Novellara con 75 presenze, su Avis Suzzara 46, Jolly CTL Bagnolo 26, Podistica Faba e Insieme per Rivalta 22.

Fidal. La Federazione ha indetto il Progetto Pista "Piano Sviluppo Talento" assegnando a 100 società in Italia progetti di organizzazione di corsi specifici, individuati tra le varie specialità sino a un massimo di tre discipline, secondo le competenze tecniche e la storia sportiva. Tra le reggiane, la Self Montanari e Gruzza ha ottenuto i progetti per mezzofondo, ostacoli e prove multiple, la Corradini Rubiera per velocità e mezzofondo.