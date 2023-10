Alla Reggiana serve un esorcista

Ingaggiate un esorcista, perché avanti di questo passo, tra un paio di settimane il direttore sportivo Goretti dovrà rimettersi scarpe e parastinchi per dare una mano.

La Reggiana alle 18,30 riprenderà il proprio cammino ospitando il Venezia, ma a fare notizia sono ancora una volta le assenze. Soprattutto quelle dovute agli infortuni, che non danno tregua. Già alle prese con quelli gravi di Vergara e Vido e con quello di Romagna (lesione del retto femorale, out ancora alcune settimane), ieri il club ha notificato anche gli stop di Sampirisi e Pettinari.

Il difensore ha riportato una lesione del muscolo pettineo sinistro e dovrà stare fermo almeno una ventina di giorni, mentre l’attaccante ha accusato un sovraccarico al soleo sinistro.

Lo staff spera di averlo già sabato prossimo per lo scontro diretto con la Feralpi, ma al momento non ci sono certezze e intanto oggi Gondo dovrà fare gli straordinari.

A tutti questi nomi, fermi ai box, ne vanno aggiunti altri due, molto significativi, che invece sono squalificati. Il riferimento è a Kabashi e Bianco, in pratica le colonne del centrocampo assieme a Portanova.

La formazione della Reggiana sarà quindi rimaneggiata. In porta avremo Bardi, a destra probabilmente Libutti e a sinistra uno tra Pieragnolo e Pajac, con quest’ultimo favorito nonostante non sia ancora in perfette condizioni.

I centrali dovrebbero essere Rozzio e Marcandalli, a meno che Nesta non sorprenda tutti con una difesa a tre che in quel caso spingerebbe Szyminski tra i titolari e a farne le spese sarebbe un centrocampista.

Se si andrà con l’abituale difesa a quattro, potrebbe essere la volta buona per vedere Cigarini con ai lati Crnigoj e Portanova, con Girma dietro alle due punte che dovrebbero essere Gondo e Antiste. Il trainer ci ha abituati a formazioni spesso ‘inedite’ quindi potrebbero esserci delle sorprese.

Il Venezia è una squadra molto forte e futuribile, con una rosa in cui il ds Antonelli ha abbinato qualità tecniche e fisiche. I riflettori sono spesso puntati sui bomber ‘nordici’ Pohjanpalo (3 reti per il finlandese) e Gytkjaer (2 per il danese), ma le fondamenta sono tra la difesa e il centrocampo.

In retroguardia comanda Altare che oggi non avrà l’altro pezzo da novanta del reparto: Jay Idzes. Il classe 2000 olandese in settimana è stato colpito da una trombosi venosa: è fuori pericolo, ma i tempi di recupero sono incerti e al suo posto ci sarà capitan Modolo. In mezzo al campo dettano legge i due americani Busio (classe ‘02) e Tessmann (classe ‘01) che abbinano classe, dinamismo e tempi di gioco e avranno un avvenire sicuro.

Il talento non manca nemmeno a Johnsen e Pierini, ‘carte’ che potrebbero cambiare ritmo alla gara. Arbitra Rutella: il precedente contro il Cittadella all’esordio non è buono. Il gol di Amatucci che decise la gara avvenne oltre il recupero e ai granata fu negato un probabile rigore. ‘Non porto rancore’ ha detto Nesta.

Speriamo, in ogni caso, che l’epilogo sia diverso.