Alla riscoperta degli ex corridori che facevano sognare

Sono ciclisti che fecero l’Impresa. L’iniziativa, l’Impresa, si svolgerà il 10 novembre (ore 12) al centro sociale di Boschi di Puianello su idea del periodico Ciclismo Illustrato. Si tratta di una manifestazione che da anni assegna un riconoscimento agli ex atleti che hanno scritto belle pagine a pedali.

Si accendono i riflettori e si parte da Ercole Gualazzini, 79enne di Parma, che ha corso con Salvarani, Scic, Brooklyn e altre formazioni.

"E’ fra i pochi corridori che hanno vinto tappe nelle corse più importanti a livello mondiale, Giro, Tour de France e Vuelta", sottolinea l’organizzazione.

"Il senso del premio sta nel titolo, nel racconto, nella rievocazione da parte dei protagonisti di un un episodio che a loro giudizio possa essere definito come un’impresa".

La carriera professionistica di Gualazzini si è snodata dal 1966 al 1978, nella sua bacheca almeno 14 successi e un’infinità di piazzamenti in gare di buon livello. Nella lista dei premiati alcuni ex professionisti reggiani: Vainer Franzoni, Tienno Paterlini e Nunzio Pellicciari. Franzoni, nato nel 1945, di Cavriago, ha messo a segno molte vittorie nei dilettanti con la Orlandini di Montecavolo per poi approdare al professionismo nel 1969. Ha corso con Scic e Zonca. Paterlini è nato nel 1939, rappresenta chi si è fatto largo nello sport con sacrifici e quel ciclismo ancora avventuroso in un periodo in cui per popolarità questa disciplina rivaleggia con il calcio. Di famiglia contadina, si avvina al ciclismo grazie alla Masonese, dopo di che è un crescendo con la Giglio dei fratelli Prampolini. Nel professionismo ha avuto una breve e sofferta carriera. La sua storia è stata raccontata nel libro "Tienno Paterlini. A colpi di pedale".

Pellicciari, classe 1935, originario di Baiso, cresciuto a Reggio con Libertas e Velo, ha pedalato nei professionisti dal 1959 al 1963 indossando le casacche di Molteni, Torpado e della San Pellegrino di Gino Bartali. E’ stato protagonista di una mitica tappa del Giro del ‘62, quando sulle Dolomiti e in particolare sul Passo Rolle la neve flagella la frazione. Va in fuga, si difende con i denti, viene raggiunto, ma si distingue e fa un notevole balzo in classifica grazie al buon piazzamento.

I quotidiani sportivi parlano di lui, gli appassionati reggiani lo festeggiano. Premi inoltre per Pierpaolo Cattani, Angelo Davo, Ottavio Marchesi e Giampaolo Tedeschi. Tedeschi si segnala per la bella carriera nei dilettanti con la casacca della Orlandini e della Caprotti, con oltre 20 successi arpionati. Ha inoltre vinto una competizione in Israele diretto dal d.s. Rimedio. L’appuntamento è per il 10 novembre nel segno d’incredibili imprese a pedali tutte da ascoltare.

m.t.