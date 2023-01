"All’andata fu gloria, ma resterà un episodio"

La ’manita’ del suo Fiorenzuola all’andata è una pagina di storia della compagine piacentina. Il direttore sportivo di Casina, Marco Bernardi (ex dirigente granata) oggi sarà per la prima volta da avversario al ’Città del Tricolore’ da avversario.

Bernardi, deve fare un certo effetto.

"Sarà davvero emozionante". Dove vedrà la partita?

"Dove ci metterà la Reggiana (ride)".

Il 5-0 dell’andata ha svegliato la Reggiana.

"Penso che i granata sarebbero venuti fuori comunque, prima o dopo. Magari la nostra vittoria ne ha accelerato il processo di aumento dell’alchimia. Però quello fu un episodio isolato: noi nella giornata di gloria, loro nella peggiore".

Non ha mai avuto dubbi sul valore della truppa di Diana.

"Assolutamente, e dopo il 5-0 non cambiai idea. Era solo questione di compattarsi, di trovare la chiave giusta. Ha giocatori forti che non potevano non emergere".

Il suo Fiorenzuola: 5 sconfitte nelle ultime 6. Cosa succede? "Abbiamo avuto una flessione a dicembre, e dopo la sosta la situazione non è migliorata, anche se siamo in crescita nelle prestazioni e questo ci dà fiducia. Abbiamo avuto una bella reazione vincendo a Lucca, ma nell’ultimo turno la sconfitta con l’Imolese non ce l’aspettavamo".

Oggi che gara sarà?

"Molto, molto difficile. La Reggiana viene da 6 vittorie di fila, sulla carta è proibitiva per noi, ma di certo non veniamo a fare la vittima sacrificale. Ci giocheremo le nostre carte".

Siete ottavi con 35 punti: non male, comunque.

"Esatto, globalmente il campionato è ottimo, se consideriamo che eravamo partiti per salvarci. Per questo fare punti a Reggio sarebbe un modo per rimanere in quelle zone di classifica".

Tornando alla Reggiana: inseguono Cesena e Entella…

"In loro non rivedo il Modena dell’anno scorso. Il cammino ancora è lungo, ma la Reggiana, ha il campionato in mano. Non vanno commessi scivoloni".

Giuseppe Marotta