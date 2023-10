Alle 20,24 il boato che sa di vittoria Reggiana feroce, infranto il tabù

REGGIANA

1

VENEZIA

0

REGGIANA (4-3-1-2) Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli; Portanova, Cigarini (dal 44’ s.t. Da Riva), Crnigoj (dal 24’ s.t. Nardi), Pieragnolo (dal 24’ s.t. Pajac); Girma (dal 34’ s.t. Melegoni); Antiste, Gondo (dal 44’ s.t. Varela). A disp.: Satalino, Sposito, Shaibu, Fiamozzi, Libutti, Lanini. All.: Nesta.

VENEZIA (4-4-2) Bertinato; Candela, Altare, Modolo (dal 26 s.t. Sverko), Zampano; Lella (dal 32’ s.t. Olivieri), Andersen (dal 26’ s.t. Tessmann), Busio, Ellertsson; Pierini (dal 26’ s.t. Johnsen), Pohjanpalo (dal 32’ s.t. Gytkjaer). A disp.: Grandi, Purg, Bjarkason, Tcherychev, Ullmann, Dembele, Busato. All.: Vanoli.

Arbitro: Rutella di Enna (Bresmes-Fontani). IV uomo: Djurdevic. VarAvar (Aureliano-Perenzoni)

Reti: Gondo al 2’ s.t. Note: ammoniti Portanova, Cigarini, Crnigoj, Ellertsson, Altare, Tessmann. Espulso Zampano al 17’ s.t. per doppia ammonizione. Angoli 5-9. Rec 2’+ 6’. Spettatori totali: 8.791

Il boato del ‘Giglio’ arriva alle 20,24 ed è una gioia incalcolabile, che sa di liberazione.

La Reggiana non vinceva in casa dal 6 aprile: 4 a 2 con la Fermana, nove giorni prima del trionfo di Olbia. Altra categoria, altri protagonisti, ma stesse emozioni. I granata strappano tre punti al Venezia con una ‘ricetta’ vecchia come il mondo, ma sempre efficace: il portiere para (tutto) e il centravanti segna. Gli eroi di giornata sono infatti Bardi e Gondo.

Il primo ipnotizza Pierini su azione al 19’, ma è al 37’ che si supera, neutralizzando un rigore di Pohjanpalo assegnato per uno sciocco fallo di mano di Pieragnolo. Il secondo invece fulmina Bertinato con una bellissima mezza rovesciata su calcio d’angolo, battuto magistralmente da Cigarini. Questi sono i ‘macro episodi’, a cui va aggiunta anche l’espulsione di Zampano che l’arbitro Rutella (in confusione totale per tutta la gara) ha cacciato con la seconda ammonizione, per proteste, al 17’ della ripresa.

Quella di ieri però è stata una Reggiana vincente ben al di là delle situazioni create (traversa di Gondo al 26’ del secondo tempo) perché è riuscita a calarsi nella sfida con una ferocia inaudita. Utilizzando forse meno del solito i fraseggi, ma puntando in verticale ogni volta che gli è stato possibile e, soprattutto, attenta sulle palle inattive: fin qui il vero tallone d’Achille della squadra di Nesta. Al terzo clean sheet dopo quelli con Parma e Pisa è arrivata una vittoria di platino che mette 4 punti di distanza sulla zona retrocessione. Inutile guardare oltre: la zona playoff dista 2 punti, ma non sarebbe responsabile parlarne. Almeno per il momento. A breve arriveranno, in pratica, 3 scontri diretti nelle prossime 4, visto che il calendario recita Feralpi, Lecco, Cosenza e Ascoli. È giusto godersi questa vittoria che tutta la squadra e il pubblico reggiano dedicano virtualmente al tifoso che nel prepartita si è gravemente ferito con una bomba carta (ne riferiamo in cronaca). Le Teste Quadre in segno di solidarietà verso l’amico hanno lasciato vuoto il loro settore e non hanno cantato.