Altro scontro al vertice per l’OR

Un altro scontro diretto sulla strada dell’OR Reggio Emilia (52), che torna in campo alle 16,30 dopo la sosta facendo visita all’Atlante Grosseto (45). Reduce dal pari con l’altra seconda della classe, il BFC 1909, l’OR (in foto Valtin Halitjaha) ha 9 punti di vantaggio sul quarto posto e, in caso di vittoria, vedrebbe l’A2 ormai molto vicina. Alle 15, invece, derby emiliano casalingo per la Real Casalgrandese (15), che riceve al PalaKeope i bolognesi dell’Aposa (13): in palio c’è un platonico terzultimo posto, attualmente detenuto dai rosso-blu con 2 lunghezze sui rivali di giornata.

In Serie C1 champagne ormai in ghiaccio per il Bagnolo (40), che alle 15 è ospite del Montale (9), penultimo in classifica nella quartultima giornata: c’è da riscattare il kappao di sabato scorso contro Faenza e, in caso vittoria, può scattare la festa.

In C2, va a caccia del quarto hurrà di fila il Futsal Guastalla (22), terzo della classe, che anticipa ad oggi il proprio impegno interno con la Mader Bologna (28), seconda.

A2 donne. Sfida interna domenicale per il Bagnolo (13), impegnato alle 16 in casa con le trevigiane del Futsal Hurricane (15). Le giallonere sono terzultime e, in caso di vittoria, arriverebbe il sorpasso alle rivali di giornata con l’aggancio al decimo posto, sinonimo di salvezza.