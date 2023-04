Altro successo per Gabriele Vincenzi

Ancora un trionfo per Gabriele Vincenzi. Lo spadista reggiano, capitano della squadra maschile dell’Ama Koala, ha vinto la quinta prova nazionale master (categoria 2) sulle pedane di Busto Arsizio. Un successo che si aggiunge ai tanti collezionati a livello nazionale ma non solo: Vincenzi è infatti campione mondiale master di spada a squadre in carica, oltre che bronzo europeo sempre con la nazionale italiana degli spadisti “veterani”.

Hanno partecipato alla prova anche Jean Nicholas Schmitt, Stefano De Conti, Luigi Leoncini Bartoli, Denis Antonioli, Caterina Franchi, Cecilia Salvioli, Fabrizia Alessandrini, Arianna Masini e Federica Frignoli.

A San Lazzaro di Savena altri sorrisi per l’Ama Koala: due argenti conquistati da Simone Rabitti (categoria C) e Veronica Martini (categoria A) nella terza prova nazionale di spada paralimpica.