Aluart-Chemco, il derby che conta

Derby ad alta tensione per la palla a spicchi femminile.

Alle 20.30 al palaRegnani va in scena lo scontro fra le padrone di casa dell’Aluart Scandiano (6) e la Chemco Puianello (10) dove i due punti in palio rappresentano un crocevia importante per la stagione di entrambe le formazioni.

Le scandianesi sono reduci da un paio di sconfitte e ora si trovano a quattro punti dalla zona qualificazione, quindi una sconfitta complicherebbe i discorsi per la Poule Playoff.

Puianello, invece, con una vittoria potrebbe quasi mettere in tasca la qualificazione perché andrebbe sul 2-0 negli scontri diretti, mentre con una sconfitta metterebbe in discussione il discorso playoff.

"Veniamo da un periodo difficile - dice la capitana scandianese Alice Fedolfi - e vincere è la parola d’obbligo se vogliamo raggiungere i playoff. Speriamo che il pubblico ci porti l’energia che ci è mancata nelle ultime partite".

Le risponde la capitana castellese Lidia Oppo: "Il derby è sempre particolare. Arriviamo da un periodo non facile ma cercheremo di usare questa partita per ripartire nel migliore dei modi. Sarà importante mettere in campo la giusta energia e concentrazione e limitare i loro punti di forza".

Cesare Corbelli