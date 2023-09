Alvini, grande ex: "I granata sono temibili"

È il grande ex di oggi: Massimiliano Alvini da Fucecchio ha guidato la Reggiana dal 18 giugno ’19 al 24 maggio ’21. Un biennio intenso dove ha conosciuto tutto: l’infinita gioia per una Serie B ritrovata dai granata dopo 21 anni, e la grande amarezza della successiva retrocessione in C, dopo una Cadetteria con gli stadi vuoti per Covid. Oggi è al timone dello Spezia, e cerca la vittoria: in campionato Alvini non vince da addirittura 504 giorni. Era il 6 maggio del 2022: 1-0 del suo Perugia sul Monza. Poi, tra Cremonese in A e Spezia quest’anno, 22 gare con 8 pari e 14 sconfitte. Queste le sue parole nella conferenza pre Spezia-Reggiana.

Massimiliano Alvini: è un grande ex della Reggiana, che squadra è?

"Esperta, con tanti giovani, ma esperta. Tanti hanno vinto la B: Bardi, Sampirisi, Pettinari... poi hanno Crnigoj, lo stesso Cigarini. È tutta gente con curriculum".

Con la Cremonese i granata sono stati ottimi.

"Ripeto, sono forti, è una rosa costruita bene. Loro hanno pareggiato nel derby a Parma, anche col Palermo hanno giocato bene e non meritavano la sconfitta. Bene anche con la Cremonese: è una squadra di tutto rispetto, e noi daremo sicuramente il massimo".

Tornando a lei: negli ultimi mesi ha ricevuto tanti consensi per il gioco proposto, ma la vittoria le manca da tempo.

"Sinceramente da diversi mesi prendo tanti insulti, forse troppi, rispetto ai pochi elogi per quanto fatto, e forse anche giustamente. Non guardo più indietro, però: i 23 anni di carriera mi hanno portato fin qui, e anche se gli ultimi risultati sono negativi, ho l’obbligo di guardare avanti e pensare di fare il massimo ogni domenica".

Una vittoria potrebbe cambiare il vostro campionato?

"So solo che questo Spezia mi piace: per come lavora, per lo spirito che sta nascendo nel gruppo. Spero che il campo premi quanto di buono stiano facendo i ragazzi".