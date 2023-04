Ama: a Montichiari è dura La Cvr cerca conferme Via ai playoff per l’Everton

E’ questo il primo week end "misto" della pallavolo reggiana, con squadre che tra Serie B, C e D cercano ancora la salvezza dalla regular season, altre dai play-out, altre ancora che puntano in alto e pensano alla promozione, da ottenersi dalla stagione regolare o dai play-off.

Serie B. Sbolliti gli animi del derby, l’Ama San Martino (39) gioca a Montichiari (30) alle 21 una gara non facile, in quanto i bresciani hanno bisogno di punti salvezza. Assenti gli squalificati Riccardo Porta e Stefano Bonfiglioli.

Serie B1. Impegno complicato anche per la Tirabassi & Vezzali (30) che gioca in casa alle 18 contro l’ostica Clai Imola (36). A centroclassifica ci sono sei squadre in soli 3 punti, occorre vincere per assestarsi meglio.

Serie B2. La Fos Wimore Cvr (31) cerca conferme a Rivalta alle 21 contro l’Anderlini Modena (28), mentre più facile sulla carta appare Arbor Interclays (38)-Rivalta Mantova (16) alle 19 alla Moro. Quasi impossibile la trasferta a Gossolengo delle 20,30 per la Giusto Spirito Rubierese (33), opposta alla capolista Fumara Miovolley (62).

Serie C. Tra i maschi, nei play-off a girone, i Vigili del Fuoco esordiscono alle 20,30 al PalaCanossa contro il Crevavolley. Nei play-out, sempre a gironi, alle 18,30 a San Martino, Ama-Pallavolo Bologna e alle 18 a Soliera, Volley 150-Tricolore Pieve. Tra le ragazze è invece l’andata dei play-off a eliminazione diretta tra Fenix Faenza ed Everton alle 18. Nei play-out a girone, Jovi-Liverani Ravenna alle 20,15 a Sant’Ilario e Rivergaro-Reggio Revisioni Rubierese alle 21.

Serie D. Tra i maschi, play-off a eliminazione diretta, tra Naytes Vaneton Interclays e Bluenergy Piacenza: è la gara d’andata, oggi alle 17,30 alla Pertini.

Tra le ragazze, invece, si gioca il penultimo turno di regular season. Nel girone A, a Piacenza alle 19, Emmezeta (54)-Vaneton Fortlan Dibi (41). Nel girone B, Saturno Guastalla (42)-Bsc Sassuolo (3) alle 18,30 e Renusi Fabbrico (30)-Wimore Cvr (29) a Moglia alle 18,30.

c.l.