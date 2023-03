Ama al 4° hurra di fila Almet, che colpaccio!

Due successi nei campionati maggiori per le squadre reggiane. Serie B. L’Ama San Martino gioca bene e vince a Sassuolo contro la Kerakoll per 3 a 0 (20, 26, 22), con quinto posto raggiunto in classifica. Per i ragazzi del nuovo tecnico Cervi è la quarta vittoria consecutiva.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali supera 3 a 2 (2520 2518 1525 1525 1513) l’Angelini Cesena, portandosi sul 2 a 0 senza però riuscire a chiudere per i tre punti. Con i due conquistati, comunque, risale all’ottavo posto ed esce dalla zona calda.

Serie B2. Molto bene l’Arbor Interclays che supera 3 a 0 (17, 25, 16) la Moma Anderlini Modena ed ora è quarta in classifica. Puglisi 15 punti, 12 Camurri e 11 Saccani. Ben 8 i muri-punto dell’Arbor, 4 della Puglisi che ha confezionato un’ottima prestazione. Da segnalare anche il 70% in attacco di Morselli, entrata a metà del secondo set e determinante per la vittoria. Davis 2C-Giusto Spirito Rubierese 3-1 (2125 2510 2523 2520), mentre la Fos Wimore CVR perde in casa 3 a 0 (23, 23, 18) dal San Giorgio Piacentino, dopo aver lottato bene nei primi due set, senza trovare però il guizzo negli ultimi scambi. Rubiera sesta, CVR nono.

Serie C. Tra i maschi, tutto secondo pronostico. Nel girone A, Tricolore Pieve-Vigili del Fuoco Marconi 1-3 (2426 1525 3331 1825), Vigili terzi; nel girone B, Ama San Martino-Univolley Carpi 0-3 (1925 1525 2225), Ama penultima. Tra le ragazze, nel girone A, Jovi-San Michelese 1-3 (2517 2325 1825 1825); nel girone B, Reggio Revisioni Rubierese-Cavezzo 1-3 (1725 2517 1825 1625), Vignola-Everton 1-3 (1425 2025 2514 1725), Bsc Sassuolo-Ama San Martino 0-3 (2125 725 2125), Energee3 Giovolley-Truzzi 3-2 (2513 2725 2426 2025 1715). Everton seconda, Ama terza.

Serie D maschile. Naytes Vaneton Interclays-B.R.V. Almet 2-3 (2325 2522 2520 2025 1215), con i ragazzi della bassa (foto) che nel derby espugnano il campo della seconda in classifica. Pieve Volley-Vigili Del Fuoco Marconi 3-1 (2523 2325 2521 2514). Fabbrico è prima.

Claudio Lavaggi