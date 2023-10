Ama, che derby a Carpi. Rubierese a Modena

Intero turno di Serie B e quasi tutta la Serie C di volley in campo oggi.

Serie B. Alle 17,30 l’Ama San Martino (6 punti) gioca al Pala Hack di Carpi contro l’Univolley (0), una gara da vincere assolutamente per confermarsi nelle zone alte della classifica. Attenzione ad alcuni ex e agli esperti Grassano e Bonante (ex Conad). "Come obiettivo ci siamo dati la concentrazione in difesa e la gestione delle battute – dice coach Fabio Cervi – oltre a marcare a uomo l’opposto Delon".

Serie B1. In campo femminile, gioca solo la Giusto Spirito Rubierese (9), in trasferta sul campo del Volley Modena (0) nel derby del Secchia. La Rubierese è capolista ed è partita con il piede giusto. Qualcuno pensa già di poter rinverdire i fasti della Crovegli… Riposa invece la Tirabassi & Vezzali.

Serie B2. Viaggiano le ragazze di CVR e Arbor. Le arborine (9), che comandano la classifica a punteggio pieno, giocano a Seravezza alle 18 contro le lucchesi del Canniccia (6). Da questa gara si potranno trarre importanti indicazioni sul futuro delle reggiane, perché il confronto pare davvero ostico, seppure non impossibile.

Duro anche l’impegno della Fos Wimore Cvr (3), di scena alle 21 sul parquet fiorentino della Rinascita (7).

Serie C maschile. Riposano i Vigili del Fuoco e dunque riflettori sulle altre tre reggiane. In casa gioca solo l’Ama San Martino, alle 17 contro Baganzola; l’Everton alle 18 gioca a Parma contro il Circolo Inzani, Fabbrico alle 17 rende visita al Modena Volley. Serie C femminile. Nel girone A, bel derby a Sant’Ilario alle 20 tra la Jovi e l’Everton che ha molto rinnovato il gruppo atlete: la Energee3 Giovolley gioca invece a Piacenza alle 21 contro l’Emmezeta.

Nel girone B, l’Ama San Martino è in trasferta a Fiorano dalle 18.

Claudio Lavaggi