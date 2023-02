Ama, così non va Pieve da applausi

Ancora risultati alterni dalle formazioni reggiane di Serie B di volley.

In Serie B maschile, brusco ritorno alla realtà per l’Ama San Martino che perde a Ravenna con la Pietro Pozzi per 3-1 (2325 3028 2514 2523). Decisivo il secondo set con troppi errori in battuta.

Ama San Martino di Cervi con Zambelli 2, Brizzi 6, Santini 5, Caffagni 15, Cassandra 15, Zappalà 10, Bonfiglioli (L), Righi 5, Lorenzini 10, Porta 4, Gozzi, Fregni (2L), Morselli.

B1 FEMMINILE. Non era semplice giocare contro la Tenaglia Altino e la Tirabassi & Vezzali è riuscita a strappare un solo set: finisce 1 a 3 (2517 2225 1225 1925). La Tirabassi è a +3 sulla zona retrocessione.

B2 FEMMINILE. Tutto facile per la Fos Wimore CVR (nella foto Annalisa Canale) che si impone 3 a 0 (19, 19, 15) sul fanalino di coda Vtb Bologna. L’Arbor Interclays rischia il cappotto in casa della Davis 2C Mantova, poi pareggia sul 2 a 2 dopo un lunghissimo terzo set, per poi cedere 3 a 2 (2522 2515 2931 2225 1510): Saccani 19 punti, Cattini 13. La Giusto Spirito Rubierese perde in casa dalla seconda in classifica Stadium Mirandola per 3 a 0 (16, 22, 17).

C MASCHILE: Nel girone A, belle vittorie delle reggiane su squadre meglio piazzate in classifica: Circ. Inzani Pr-Tricolore Pieve 1-3 (2125 2519 2225 2025), Vigili Del Fuoco Marconi-Lib. Steriltom Pc 3-2 (2729 2517 2520 1625 1511). I Vigili sono terzi. Nel girone B, Ama San Martino-Cavezzo 2-3 (2516 2521 2025 2225 1115).

C FEMMINILE. Nel girone A, Jovi-Lib. Fiorano 3-0 (2519 2522 2624). Nel girone B, Cavezzo-Ama San Martino 3-2 (2518 2325 2512 2426 1510), Reggio Revisioni Rubierese-Truzzi 2-3 (2519 2518 1725 2125 1015), Energee3 Giovolley-Basser 1-3 (2729 2510 2426 2125). L’Everton è seconda.D MASCHILE. BRV Almet-Soliera 3-0 (2518 2518 2523), Naytes Vaneton Interclays-Vigili del Fuoco Marconi 3-1 (2517 2125 2516 2516). Fabbrico è prima. D FEMMINILE. Nel girone A, Cus Parma-Everton 1-3 (2225 2025 2516 1925), Reggiana Pallavolo Femminile-La Salle Pr 3-1 (2624 2517 2325 2513), Vaneton Limpia-Emmezeta Pc 0-3 (2025 2025 1925), Carpaneto-Vaneton Fortlan Dibi 1-3 (2927 1825 1925 1725). Everton seconda a -2 dalla prima. Nel girone B, Wimore Cvr-PC Marmi San Martino 3-2 (1125 2521 2519 1425 1510), Renusi Fabbrico-Saturno Guastalla 0-3 (2325 1425 1825). Guastalla è terza.

Claudio Lavaggi