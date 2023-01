Ama e coach Baraldi: le strade si dividono

Francesco Baraldi non è più l’allenatore dell’Ama, la squadra di Serie B maschile di San Martino in Rio: a comunicare la decisione presa di comune accordo sono la società e lo stesso Baraldi. "A fronte dei risultati altalenanti dell’ultimo periodo che ci hanno portato solo a +2 dalla zona retrocessione – dice la società - pensiamo sia giusto fare un cambiamento".

"Da agosto ad oggi – dice Baraldi facendo anche autocritica – insieme ai ragazzi abbiamo lavorato molto bene e li ringrazio per la loro disponibilità. A livello di gestione del gruppo, però, credo di non aver sempre dato alla squadra quello di cui aveva bisogno. A tutti va il mio migliore in bocca al lupo per il prosieguo, sono certo che riusciranno a fare quadrato e a collezionare altri importanti risultati nella seconda parte di campionato".

Sabato si chiude il girone d’andata con la trasferta in Veneto contro la Pluvitec Legnago, fanalino di coda del girone C del campionato nazionale di serie C. Finora l’Ama ha vinto cinque gare su dodici, cogliendo 16 punti ed è ottava su 14. La società sammartinese, che ringrazia il tecnico uscente, non esclude l’eventuale arrivo di un nuovo coach, ma intanto affida la squadra al secondo di Baraldi, Nicolò Bassoli (foto), entrambi arrivati nell’estate scorsa. Forse si è pensato che sia meglio prevenire che curare e la gestione Bassoli potrebbe dare una scossa all’ambiente, debilitato soprattutto dalle quattro sconfitte interne consecutive e senza punti.

c.l.