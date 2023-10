Ama in giornata no, ko a Carpi. La Giusto Spirito piega il Modena Turno negativo per il volley reggiano: nessuna vittoria in B e C maschile. Ama San Martino sconfitta 3-0, Giusto Spirito Rubierese 3-2 a Modena. Rinascita Firenze-Fos Wimore CVR 3-2, Arbor Itarca Interclays 1-3. Nelle donne Rubierese prima, Ama San Martino 3-2 a Correggio.