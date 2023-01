Ama non deludere Bassoli Il coach vuole un esordio vincente

Si chiude oggi il girone d’andata per quanto riguarda le formazioni di Serie B di volley.

B maschile. L’Ama San Martino, affidata in settimana a Nicolò Bassoli, già secondo di Baraldi, ha 16 punti e gioca in casa dell’ultima in classifica, la Luvitec Legnago (punti 6) con fischio d’inizio alle 20,30.

B1 femminile. La Tirabassi & Vezzali (16) gioca alle 18 a Jesi contro la Pieralisi (15), in passato formazione di Serie A1.

In estate, per motivi personali e di lavoro, fu lasciata libera la palleggiatrice classe ’95 Francesca Galli Venturelli che ora è stata reintegrata in squadra.

B2 femminile. Gran derby alle 19 alla palestra Moro tra l’Arbor Interclays (22) e la Giusto Spirito Rubierese (18), mentre la Fos Wimore Cvr (16) ospita nella palestra di Rivalta alle 21 la Calanca Persiceto (9).

C maschile. Nel girone A, scontro fra le seconde a 25 punti: è Vigili del Fuoco-Baganzola alle 21 al PalaCanossa.

C femminile. Girone A, a Sant’Ilario alle 20,30, Jovi Taneto (7)-BFT Piacenza (17).

Girone B, Energee3 Giovolley (17)-Vignola (12) alle 17 al PalaCanossa, Ama San Martino (20)-Truzzi (15) alle 21, Volley Modena (19)-Everton (28) a Villanova alle 18, BSC Sassuolo (0)-Reggio Revisioni Rubierese (6) alle 21.

D maschile. Fabbrico (25)-Carpi (17) alle 18.

D femminile. Nel girone A, Montebello (19)-Vaneton Limpia (15) alle 18,30 a Porporano. Nel girone B, Mondial (21)-Wimore Cvr (18) alle 17,30 a Carpi; Saturno Guastalla (25) contro la capolista Nonantola (33) alle 18,30; Renusi Fabbrico (12)-Anderlini Modena (10) alle 18,30 a Moglia; Adv Bologna (14)-PC Marmi San Martino (11) a San Matteo della Decima alle 19,30.

c.l.