Ama, sesta gioia di fila CVR: partita capolavoro

Campionati di volley al rush finale.

In Serie B maschile, sesta vittoria consecutiva per l’Ama San Martino di Fabio Cervi che supera 3 a 0 (20, 21, 24) Viadana, prendendosi la rivincita della sconfitta dell’andata. Contro Viadana, 12 punti muro, 70% in ricezione, 14 punti per Cassandra. L’Ama oggi quarta con 38 punti.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali supera 3 a 1 (2515 2518 2426 2519) la Tieffe San Damaso e torna a respirare, anche se deve ancora osservare il turno di riposo e non si può dire del tutto tranquilla.

Serie B2. L’Arbor Interclays in ambasce fatica un po’ contro la Pol. Riva Suzzara, ma alla fine la spunta. Vincono infatti le reggiane 3 a 2 (2628 2325 2519 2624 156) con 31 punti di Saccani e 17 di Camurri. Inutilizzabili per infortuni Puglisi e Morselli, problemi anche per la Furegato che ha giocato a singhiozzo. Partita capolavoro del Fos Wimore Cvr che vince il derby sulla Giusto Spirito Rubierese per 3 a 0 (22, 19, 22). Rubieresi in grande difficoltà in ricezione, locali molto determinate con alcune ’perle’ della palleggiatrice Annalisa Canale: i tre punti servono ad allontanare le zone pericolose.

Serie C. Nel girone B maschile, l’Ama San Martino supera Soliera 3-1 (1925 2522 2515 2510), ma i reggiani sono ancora terzultimi. Tra le ragazze, girone A, Maranello-Jovi 2-3 (2624 2826 1725 2527 1015), Jovi terzultima. Girone B, Volley Modena-Ama San Martino 3-2 (2025 2725 1725 2523 1512), Basser Ravarino-Everton 3-2 (2521 1825 2523 2025 1513), Energee3 Giovolley-Reggio Revisioni Rubierese 3-0 (15, 18, 19). Everton Seconda, Ama quarta. Serie D maschile. Vignola-B.r.v. Almet 1-3 (1525 2527 2520 1725), Fabbrico-Soliera 3-0 (2515 2521 2513), Artiglio Modena-Vigili del Fuoco Marconi 3-0 (2512 2513 2512), Pieve-Naytes Vaneton Interclays 2-3 (2523 1525 2025 2624 1315). Fabbrico ha vinto il girone a un turno dal termine ed è promosso in Serie C, Vaneton seconda va ai play-off.

Claudio Lavaggi