Ama, trasferta insidiosa sul parquet di Bardolino

Si gioca oggi nei campionati di volley dalla Serie B alla D, con alcuni derby interessanti. Sono le ultime gare dell’anno 2023, poi se ne riparlerà verso il 13 gennaio.

SERIE B. L’Ama San Martino (12) rende visita alle 20 alla Benacus Verona (14) sul parquet di Bardolino.

E’ gara piena di insidie, diretta youtube sul sito dei veneti.

SERIE B1. Tra le ragazze, due gare casalinghe: alle 18 a Campagnola la Tirabassi & Vezzali (16) ospita la Sfre Pavia (8) con l’obiettivo dei tre punti.

Il successo pieno non dovrebbe neanche mancare in Giusto Spirito Rubierese (22)-Ozzano (11) con la partita in programma domani alle 18,30.

SERIE B2. Calendario assurdo, ma entrambe ancora in casa: alle 19 alla palestra Moro, duro impegno per l’Arbor Interclays (18) contro il San Feliciano Perugia (23).

Alle 21 a Rivalta la Fos Wimore Cvr (10) ospita il Marsciano Perugia (13) con l’obiettivo di agganciarlo in classifica.

C MASCHILE. Bel derby reggiano al PalaCanossa alle 20,30 tra i Vigili del Fuoco (17) e l’Everton (16), preceduto alle 17 dal confronto tra Ama San Martino (12) e Lauda San Benedetto (3). Riposa Fabbrico.

C FEMMINILE. Nel girone A, alle 17 a Rivalta, Energee3 Giovolley (0)-Cus Parma (16); alle 17, Vap Piacenza (3)-Everton (16); alle 21, Rivergaro (23)-Jovi(15). Nel girone B, gran derby della provincia a Rubiera tra la prima e la seconda in Reggio Revisioni (23)-Ama San Martino (21).

D MASCHILE. Girone A, Piacevolley (0)-Naytes Vaneton interclays (17) alle ore 21. Girone B, martedì 19 si gioca BRV Almet (17)-Cavezzo (13) alle 21 a Gualtieri.

D FEMMINILE. Nel girone A, si gioca solo L’Arena (14)-Sangio Pode (19) alle 18 a Calerno.

Nel girone B, tutte in campo: alle 18,30 Saturno Guastalla (19)-Pol. Maranello (10) e Renusi Fabbrico (19)-Invicta Modena (13).

Alle 20,30 ecco Ama San Martino (14)-Pol. 4 Ville (14) ed Everton (4)-Poliespanse Correggio (23), penultima contro seconda.

Claudio Lavaggi