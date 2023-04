Amadei fa festa nel suo chalet: "Sono in stato confusionale, devo ancora realizzare..."

"Sono in stato confusionale, devo ancora realizzare...". Il patron Romano Amadei è ebbro di felicità. Risponde al primo squillo, pochi minuti dopo la fine della partita. "Pronto?". Non facciamo in tempo a dire: "Patron...", che lui si lascia andare: "Oeh!". Voce squillante. Di chi finalmente può liberarsi dopo settimane di spavento nelle quali il sogno promozione vacillava. Una gioia meritata per lui che ha fatto più sacrifici economici di tutti.

Amadei si ricompone e torna ad essere lui, con la sua proverbiale ironia accompagnata da una risata. "Mi sembra sia andata bene... Però aspetta un altro po’ perché devo guardare meglio il risultato che ancora non ci credo. Dove l’ho vista? Nel mio chalet", riferendosi al suo rifugio in un’oasi verde con tanto di laghetto immerso all’interno del mega stabilimento della sua Immergas a Lentigione. "Sono qui con amici – svela – E c’è anche Giuseppe Fico", il vicepresidente che in serata pubblicherà su facebook una bella foto che li ritrae insieme nella ‘palafitta’, con tanto di maglietta celebrativa granata. "Diteci se siamo felici. Tutta tua questa Serie B", scrive il numero due granata.

Amadei si prende la rivincita col karma: "Abbiamo guardato la partita della Reggiana, senza mai cambiare canale su quella dell’Entella. Però ogni tanto facevano un collegamento con Chiavari. Quando hanno presi diversi pali e hanno sbagliato il rigore ho pensato che un po’ di fortuna ce la meritavamo visto quello che ci è successo l’anno scorso... Ma basta pensare alla passata stagione ora (fa tutto lui, ndr). Sono felice. Se mi hanno telefonato da Olbia? Non ancora, ma è appena finita. Non è un problema, lasciamogli godere questa impresa. Ora scusa, ma devo andare. Sono in stato confusionale...". In sottofondo, nello chalet, si sente il tappo di una bottiglia che parte...

Daniele Petrone