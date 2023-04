Amadei fa il blitz da Diana "Ci dà sempre serenità"

Mister Diana, partiamo da quella che potrebbe essere considerata come la ‘notizia’ del giorno: ad assistere all’ultimo allenamento c’era il patron Romano Amadei che non veniva da tantissimo tempo.

"E ci ha fatto molto piacere, ha una visione più romantica del calcio rispetto a noi e riesce sempre a creare un clima distensivo. Vorremmo che venisse un po’ più spesso e glielo abbiamo ribadito: ci ha detto che ci sarà anche nelle prossime occasioni, siamo contenti".

Che settimana è stata? Il pareggio a Rimini ha lasciato delle scorie?

"Abbiamo lavorato bene, ovvio che qualcosa ti rimanga addosso nei primi giorni, ma l’intensità è stata altissima e ce lo confermano anche i dati dei nostri collaboratori. Non dobbiamo pensare che sia una partita facile e sappiamo che non possiamo sbagliarla. Servirà grande lucidità e dovremo ridurre al minimo gli errori tecnici. Anche a Rimini, all’ultimo istante, ci è mancato il gesto tecnico per vincerla (il riferimento è all’occasione di Varela, ndr)".

Qualcuno sostiene che vi sia un po’ venuta la cosiddetta ‘paura di vincere’ o il ‘braccino corto’… Lei cosa risponde?

"Che sarebbe umano e che è la stessa cosa che è successa l’anno scorso anche a Modena e Sudtirol che sono arrivati alla fine con il fiatone, ma io sottolineo gli errori tecnici perché alla base di tutto c’è quello. Basta alibi, basta prendersela con la sfortuna, con i tifosi che fischiano o con il giornalista che critica… Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo".

A tal proposito: Lanini, Pellegrini e Montalto – ovvero i tre capocannonieri granata a quota 9 – non segnano ormai da parecchi mesi…

"I numeri dicono questo, è inutile girarci intorno ed è anche per questo motivo che voglio concentrarmi sulla precisione nei gesti tecnici e nei momenti della partita".

Che squadra è la Recanatese? "Abbiamo grande rispetto per loro, li abbiamo studiati a fondo e li conosciamo, ma partiamo dal presupposto che ci sentiamo più forti e faremo di tutto per dimostrarlo. Senza mai sottovalutare nessuno".

Lei non potrà essere in panchina…

"Guarderò la partita dall’alto, si vede anche meglio (sorride, ndr). Non sono preoccupato, Alessio (Baresi, ndr) sa benissimo cosa fare, mi fido ciecamente di lui e di tutti quelli che sono in panchina. Il piano partita lo abbiamo studiato assieme, ma poi si sa che spesso cambia da un momento all’altro perché ci sono degli imprevisti. L’importante è dare l’anima e non farsi distrarre da tutto quello che è effimero".

La spinta dei tifosi vi aiuterà.

"Certo, ma a loro non si può chiedere davvero nulla di più di così. Anzi, saremo noi che dovremo trascinarli dalla nostra parte con l’impegno e la prestazione. Loro sono sempre stati al nostro fianco e adesso siamo noi che dobbiamo accenderli".

Francesco Pioppi