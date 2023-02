Amadei imbattibile anche a briscola

"Chi ha vinto la partita a briscola? Quando si gioca a carte vince sempre chi conta i punti, quindi ha vinto Amadei…".

Ride di gusto il presidente Carmelo Salerno nello svelare il vincitore della briscola più ‘discussa’ nella storia granata. Dopo la foto postata sui social dallo stesso Salerno che lo ritraeva in compagnia di Amadei, del vice presidente Fico e del direttore generale Cattani, la curiosità dei tifosi è schizzata alle stelle. Lo scatto - corredato dalla scritta ‘così si festeggia’ con tre cuoricini e due bandiere granata - è stato fatto nello chalet che sorge nel quartier generale di Immergas, a Lentigione. Si tratta di una sorta di ‘seconda casa’ per il patron della Reggiana che lo utilizza per alcune riunioni di matrice sportiva e per momenti di svago e convivialità.

Al di là del punteggio finale che è diventato il ‘caso del giorno’ - nel flash la mano è tutta di Amadei che col cinque di bastoni si porta a casa un tre e un fante di denari - la foto è un bel simbolo di genuina serenità in un momento finalmente felice per i colori granata.

La rivincita però avrà luogo solo in caso di promozione in Serie B. Salerno e Fico sono avvisati.

Francesco Pioppi