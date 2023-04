Amadei negli spogliatoi "Ora però fate nove punti"

di Elisabetta Grassi

Il direttore generale granata Vittorio Cattani si presenta quasi subito ai microfoni dei giornalisti nel post pareggio casalingo contro la Recanatese. E dà subito una notizia. "Il patron Romano Amadei al termine della partita si è recato negli spogliatoi ad arringare i giocatori dicendo loro che nelle ultime tre partite che rimangono dovranno fare 9 punti".

Peccato che fare bottino pieno, a questo punto potrebbe non bastare, visto che l’Entella è in vantaggio rispetto alla Reggiana negli scontri diretti.

Nel frattempo il direttore sportivo Roberto Goretti è stato impegnato a lungo nel parlare con i tifosi, che hanno duramente contestato la squadra tanto da rifiutare il consueto saluto al termine della gara sotto la curva, e si sono radunati sotto i cancelli della tribuna con un’atmosfera da resa dei conti.

In seguito anche il presidente Carmelo Salerno - insieme allo stesso Cattani e i giocatori - ha raggiunto Goretti per confrontarsi con il pubblico che ha esortato tutti i componenti granata, dai dirigenti allo staff tecnico e giocatori, a “tirare fuori gli attributi”.

Goretti dopo il “face to face” è salito in sala stampa, visibilmente scosso e scuro in volto, per parlare con la stampa.

"I nostri tifosi - le prime parole del direttore sportivo - hanno chiesto ufficialmente un confronto con la società e noi ci siamo presentati, come era d’obbligo. Abbiamo ascoltato, questo solo dovevamo e potevamo fare oggi (ieri, ndr)".

Ha aggiunto quindi: "Nell’ultimo periodo non abbiamo vinto partite che avremmo dovuto vincere – con la disamina della sequenza delle gare disputate – con l’Entella abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, con la Carrarese è stata una partita complicata, il turno con il Pontedera era da vincere, contro il Rimini è successo qualsiasi cosa a livello arbitrale e quella fresca contro la Recanatese commentatela voi – riferito ai cronisti – che l’avete appena vista".

Poi cerca di glissare sugli arbitri e sugli episodi come il rigore negato, ma alla fine ha detto: "Non ho mai parlato di questo tema, a noi i rigori se sono appena dubbi non li danno, lo sappiamo, idem dare stavolta solo 3 minuti di recupero. Ma lo sapevamo già che noi dobbiamo essere più forti non solo degli avversari, ma anche degli arbitri".

Tornando al pareggio casalingo che ci toglie la testa della classifica: "Brucia aver perso il nostro vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ora ragioniamo in silenzio, ognuno per la sua parte. Ci sono ancora tre partite, non possiamo tradire i nostri tifosi e noi stessi che stiamo lavorando da oltre dieci mesi per vincere questo campionato. Dobbiamo mettercela tutta, i campionati si perdono nella testa e si vincono in campo. Abbiamo l’obbligo di fare il massimo e il massimo dei punti. Il 23 aprile dopo l’ultimo turno contro l’Imolese faremo i conti, ognuno per la sua parte".

Poi Goretti ha smentito eventuali cambi di guida tecnica, stravolgimenti o provvedimenti in settimana. In sala stampa, per chiudere, non si è presentato nessun altro della Reggiana.