Amadei: "Sono orgoglioso della squadra"

di Daniele Petrone

Patron, come sta?

"Molto meglio rispetto ai giorni scorsi direi...".

Era teso prima del derby?

"Diciamo che non ero tranquillo… Anche se poi avevamo tre risultati alla fine: se avessimo perso, saremmo ancora in testa alla classifica. Ma sicuramente il contraccolpo psicologico sarebbe stato forte. Anche il pareggio andava bene. Ma è finita nel migliore dei modi e sono orgoglioso della squadra".

Dove l’ha guardata?

"In realtà ho visto solo il secondo tempo".

Perché?

"Ero in azienda a Lentigione, nella sala ristorante di Immergas. Avevamo una cena con dirigenti, operatori e dipendenti per festeggiare le nuove linee di produzione".

Quindi niente tv?

"La televisione c’era eccome. Infatti per non cadere nella tentazione di accenderla, l’ho coperta con un panno per fingere che non ci fosse... Dovevo essere presente al 100% come imprenditore in quel momento importante per l’azienda".

E poi quando ha deciso di accenderla?

"A fine primo tempo una dipendente mi ha detto che la Reggiana aveva segnato. Pensavo fosse uno scherzo perché qui ogni tanto me ne fanno… A quel punto allora ho colto la palla al balzo e ho detto: adesso basta, la accendo e si guarda la partita".

Anche perché alla fine comanda lei…

"Eh beh sì, ho anche pagato la cena. L’ho fatto col cuore eh, non fraintendiamoci. I miei dipendenti sono la mia famiglia".

Cosa avete mangiato di buono?

"Pesce. Non vado mica a risparmio...".

Magari è stato pescato nel mare romagnolo...

"Ah ecco perché era così saporito… Battute a parte, non so la provenienza, ma se anche fosse era eccellente. Il polipo con le patate poi… squisito".

Immagino non mancasse il vino per festeggiare…

"Guardi, ero proprio davanti alla televisione. Ero in un altro mondo, non ho badato a ciò che è successo dietro di me… Un po’ di baracca però l’abbiamo fatta".

Se non avesse avuto la cena, sarebbe andato a Cesena?

"No, non sarei andato comunque. Ho deciso di andare solo alle partite in casa. L’ultima volta che sono stato in trasferta, abbiamo perso a Fiorenzuola… Quindi basta, un pizzico di scaramanzia ci vuole".

Cesena-Reggiana le è piaciuta?

"Mi è piaciuta quando è finita… (ride, ndr). Abbiamo un po’ sofferto alla fine, ma vittoria meritata. C’è vitalità ed entusiasmo".

La provoco allora: per la promozione è fatta.

"Ferma, non ancora. Oddio, teoricamente dovrebbe essere fatta però non si sa mai. Mancano dieci partite, sono abbastanza. Ci sono trenta punti in palio, spero che Cesena ed Entella non vincano sempre. Oh, poi magari le vinciamo tutte noi...".

Prima dell’ultima domanda, una premessa: si può dire ’Serie B’ o preferisce glissare?

"Si può dire. Dai su, diciamocelo: è l’obiettivo di quest’anno! Lo era già l’anno scorso...".

Perfetto. Allora cosa promette in caso di promozione? Se la sente di fare una capriola come Varela?

"Uh! Bella quell’esultanza lì. Il ragazzo è bravo, piccoletto, ma corre veloce. No oh, io non la faccio, non voglio mica morire, vorrei campare ancora un po’… Le lascio fare a lui. Anzi, anche Lanini è bravo a fare le capriole o sbaglio? Ecco, la prossima la fa lui...".