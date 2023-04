Amarri, Maghenzani e Grossi vincono al Matilde Golf

Fine settimana intenso quello che ha aperto l’attività agonistica di aprile al Matilde Golf. Sabato era in programma una tappa del Matilde Challenger, gara dedicata ai soci del circolo reggiano, giocata in un clima di amicizia e fairplay sulla distanza di nove buche. Sergio Amarri (24) ha preceduto Michela Audone (22) mentre Cristina Fumi (20) e Fausto Spaggiari (21) sono stati premiati quali migliori lady e senior. Domenica il maltempo ha condizionato ma non fermato i giocatori impegnati in ben due appuntamenti. Sul percorso Reggio, Rocco Grossi ha vinto l’Alce Nero Contest con 73 colpi. Ad Andrea Manni (29) e Marco Frattini (44) i premi di categoria. Sulle 18 buche da campionato oltre 100 giocatori hanno animato il Vasco Live Golf Player vinto da Mirko Maghenzani con 84 colpi. Piergiovanni Crotti (33), Massimo Lasagni (38), Andrea Fava (41) e Simona Calestani (26) si sono aggiudicati le quattro categorie nette. Maria Giovanna Corradini (38) ha preceduto Daniela Melotti, a pari punti, nella categoria femminile.

Andrea Ronchi