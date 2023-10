"Amavo il calcio, ho scoperto il basket per caso"

Sono bastate quattro partite per metterlo sotto i riflettori di tutto il mondo del basket. Mouhamed, per tutti Momo, Faye, classe 2005 da Dakar, Senegal, giovane centro della Unahotels, è un diamante della palla a spicchi. Ancora da sgrezzare ma il suo taglio sta diventando di sempre più prezioso. Anche perchè, per mentalità e attitudine, non solo cestistiche, è decisamente già maggiorenne.

Faye, si aspettava di essere così competitivo al primo anno in serie A?

"Sì, ma semplicemente perché l’anno scorso mi sono allenato tutto l’anno con la prima squadra. Confrontandomi con compagni molto forti ho visto che potevo reggere il confronto. Chiaro che sono felice di poter giocare tanti minuti e dimostrare il mio valore".

Come si è avvicinato al basket?

"Per pura curiosità. Ho giocato tanti anni a pallone, spesso con mio fratello. Il campo da calcio era attaccato a quello di pallacanestro. Così un giorno ho provato, e mi sono divertito un sacco. In quegli anni poi sono cresciuto tanto di statura. Così nel 2018 ho cominciato ad allenarmi seriamente. Poi sono stato notato da Andrea Menozzi, che mi ha voluto a Reggio. E a 16 anni e mezzo ho lasciato il Senegal".

E’ stato difficile?

"All’inizio sì: sei lontano dalla famiglia, non conosci il Paese dove arrivi, la lingua. Ma la vita è così: si deve imparare a vivere da soli a un certo punto".

La sua famiglia l’ha sostenuta?

"Chiaro che erano dispiaciuti di vedermi andare via, ma contenti per me. Anche se avevano dei timori su quello che poteva aspettarmi. Ma sono di mentalità aperta e mi hanno dato fiducia"

Quali pensa siano le sue qualità migliori sul parquet?

"Giocare con tantissima energia e fisicità, imparare dai miei compagni. In più faccio parecchio lavoro individuale con lo staff. Sono migliorato tanto rispetto a quando ero in Senegal".

L’abbiamo notato. Qui a Reggio l’ultimo 18enne che abbiamo visto giocare così è stato un certo Nicolò Melli. E per lei si stanno già sprecando gli elogi.

"Fa piacere, i complimenti li accolgo come motivazione per migliorare sempre di più, per diventare un grande giocatore". Quale è il suo sogno di cestista?

"Prima di tutto vincere un trofeo con la Pallacanestro Reggiana, la squadra che mi ha dato l’opportunità di diventare un giocatore vero. Poi arrivare in Eurolega e, chissà magari anche in Nba".

A quali giocatori si ispira?

"Giannis Antetokounmpo e Joel Embild, per come giocano ma anche per le loro storie di vita". Oltre ai suoi genitori lei ha anche un fratello; e una sorella che vive in Ohio. Quando riuscite a trovarvi tutti insieme?

"Di solito in estate. Ma l’ultima non ho potuto andare. Faremo la prossima, o magari, se riescono, verranno prima i miei genitori qui. Hanno un gran desiderio di vedermi giocare dal vivo".

Lei frequenta il quinto anno delle Superiori, al Motti, come riesce a gestire scuola e pallacanestro?

"Quest’anno è complicato. Mi alleno quasi tutti i giorni, anche più di due ore, spesso al mattino; nella giornata di riposo cerco di mettermi in pari, recuperando le lezioni perse. Devo ringraziare i miei professori, davvero comprensivi, e i miei compagni di classe che mi aiutano con i compiti".

Quando non gioca a basket, cosa le piace fare?

"Guardo tante partite di calcio, l’ho giocato e amato per tanti anni, lo amo ancora. Di solito seguo Premier League e Champions, tifo per Manchester United e Real Madrid anche se in questo periodo stanno deludendo. Nel resto del tempo libero mi piace fare 4 chiacchiere coi miei amici".

Coach Priftis le dà grande fiducia, ma si è visto che anche i suoi compagni credono in lei.

"In generale tutti mi sostengono, e quando commetto degli errori in allenamento e in partita, mi aiutano a correggerli. In particolare Weber e Atkins, che ha grande esperienza e può insegnarmi tante cose".