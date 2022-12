Amichevole di lusso: il Sassuolo ospita l’Inter

C’è l’Inter, oggi alle 17 al Mapei Stadium. La squadra di Inzaghi plana per la seconda volta, in questo 2022, sul prato reggiano complice l’amichevole-evento che la vedrà affrontare il Sassuolo. Detto che i nerazzurri da Reggio sono già passati lo scorso ottobre in occasione della nona giornata di campionato e vinsero 2-1, resta da aggiungere come la partita di oggi abbia un senso tecnico che va oltre il significato ‘amichevole’ della stessa. La lunga – ed inedita – pausa invernale cui il mondiale quatariota ha obbligato la serie A è agli sgoccioli (si ricomincia il 4 gennaio) e tanto a Inzaghi quanto a Dionisi non manca materiale di studio. La condizione atletica dei gruppi è in divenire, e dalla pausa sia ad Inzaghi che Dionisi sono arrivati segnali contrastanti. Se per entrambe si tratta infatti dell’ultimo test dell’anno, non sfugge come tanto i nerazzurri quanto il Sassuolo contino proprio sui 90’ odierni per limare gli ultimi dettagli in vista di una ripresa che propone nientemeno che Inter-Napoli, di fatto un match scudetto, ed un Sassuolo-Sampdoria che dirà molto anche sulle possibilità degli uomini di Dionisi di lasciarsi alle spalle un periodo – un punto in 4 gare – non brillantissimo. L’Inter, reduce dalla franca vittoria contro la Reggina, testerà con tutta probabilità Lukaku nell’undici iniziale ed il 3-5-2 suggerito dalle voci della vigilia si annuncia non lontanissimo da quello tipo, complici le presenze, tra gli altri, di Onana, Bastoni e Skriniar, ma anche dell’ex Acerbi, di Barella e Calhanoglu. Non c’è Lautaro, neocampione del mondo, e non c’è Brozovic, già rientrato alla Pinetina ma non al top mentre De Vrij ha preso una botta in allenamento ed è out e Dumfries rientra invece, un po’ a sorpresa, nella lista dei convocati. Il Sassuolo, invece, punta su Berardi e Traore, cui la pausa ha premesso di archiviare i postumi degli infortuni patiti, oltre che sull’ex Pinamonti, arrivato in neroverde questa estate per una cifra record (20 milioni di euro) proprio dall’Inter. L’incognita con la quale si confronta il tecnico neroverde Alessio Dionisi è, piuttosto, l’assenza di Lopez in mediana: senza il suo regista il Sassuolo ha perso due gare su due in campionato e due amichevoli su due più di recente a dire come fin qua i suoi sostituti – nel ruolo del francese si sono alternati Obiang ed Henrique – non abbiano garantito del tutto gli equilibri attesi.

Stefano Fogliani