Amichevole in altalena per la Conad. Impatta a Ravenna contro il team di Bonitta

CONSAR RAVENNA

2

CONAD REGGIO EMILIA

2

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 7, Chiella (L), Capiozzo, Russo 5, Arasomwan 14, Bartolucci 11, Goi (L), Mancini 3, Feri 7, Grottoli 3, Menichini 2, Falardeau 12, Rossetti 6. All. Bonitta.

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli, Mariano 10, Sesto 2, Sperotto 2, Catellani 2, Maiocchi 1, Gasparini 7, Bonola 2, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 3, Marks ne, Guerrini 6, Suraci 14. All. Fanuli.

Note: parziali 25-18, 22-25, 20-25, 25-21. Ace 6-8, errori al servizio 28-11, muri 14-6, ricezione 59%-59%, attacco 50%-40%.

Amichevole in altalena per la Conad, che impatta a Ravenna contro la squadra dell’ex Bonitta, rivale nella prossima A2. Fanuli comincia con Sperotto e Suraci in diagonale, Volpe e Bonola al centro, mentre Mariano e Maiocchi sono le bande; dall’altra parte manca il giovane Bovolenta, ma i romagnoli sembrano non risentirne e chiudono il primo parziale sul 25-18; al cambio Maiocchi firma il break sul 20-23, viatico al 22-25 che riequilibra le sorti del match, mentre nel 3° parziale Mariano mette a terra il 20-25. Ravenna ritrova il bandolo nel 4° e ultimo parziale.