Ana Maria Vitelaru insegue un’altra medaglia

Ana Maria Vitelaru, la 40enne ciclista paralimpica di Castelnovo Sotto, oggi ci riprova.

E’ infatti di scena ai campionati del mondo di Glasgow e nella prova di handbike su strada in linea (km 46,8) cercherà di migliorare il bronzo colto nella cronometro di km 16,8. Sarà difficile ribaltare i pronostici, perché di fatto ci sono le stesse protagoniste della prima gara: al via le azzurre Ana Maria Vitelaru e Katia Aere, le olandesi Chantal Haenen e Yvette Vollersheim, la tedesca Andrea Eskau, la statunitense Oksana Masters e la cinese Bianbian Sun.

Per questa "rivincita" sarà possibile anche un gioco di squadra, ma l’olandese Haenen, che ha vinto la cronometro con 24’’ di vantaggio sulla Eskau e 1’22’’ sulla nostra Vitelaru, pare avere una marcia in più. Il via della gara è alle 12,04 ora italiane, ma le massime sono intorno ai 20 gradi con probabilità di precipitazioni.

c.l.