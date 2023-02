"Ancona è alle spalle, ora saremo più cinici"

di Gabriele Gallo

Indossati gli inusitati, per lui, panni del goleador, con le reti realizzate nei match contro Alessandria e San Donato e un gol del pareggio mancato per un soffio nella sfortunata trasferta di Ancona dello scorso turno, Giuliano Laezza, intervenendo nell’incontro di presentazione della partnership che la Reggiana ha avviato con la catena di ristorazione "Pirru Caffè", sul punto prova a schermirsi: "In effetti mi è andata bene sotto porta nelle ultime partite. Ma il mio primo compito è difendere, e spero di continuare a farlo al meglio già dalla prossima partita, anche perché sentendomi bene fisicamente, giocare spesso mi aiuta a restare al top, non mi crea difficoltà".

Il 29enne centrale granata assicura poi che il fatto di essere diffidato e con alle viste, dopo la gara con il Gubbio, la sfida che può valere una stagione contro il Cesena in calendario il 20 febbraio, non lo condizionerà nel match al cospetto degli umbri.

"Tutte le gare ora sono fondamentali -evidenzia- non si può pensare alle situazioni personali.

Se contro il Cesena non dovessi esserci io, ci sarà un mio compagno altrettanto forte al mio posto. E’ necessario che si ragioni partita per partita".

E in forza di questo Laezza assicura che la recente battuta di arresto non ha incrinato le certezze del gruppo sulla propria forza e non ha lasciato strascichi nemmeno dal punto di vista emotivo.

"Ancona ce la siamo lasciata alle spalle – commenta in proposito – perdere ci ha dato fastidio, ovviamente. Ma restiamo ben consapevoli delle nostre potenzialità.

Gare come quella, semmai, ci devono insegnare ad essere ancora più cinici".

In attesa dell’importante contesa casalinga di lunedì sera la Reggiana prosegue nella campagna di fidelizzazione con le aziende del territorio. Da qui è nato l’accordo con Pirru Caffè il cui marchio, fino a giugno 2025, sarà visibile sul materiale tecnico e sulla tenuta di riscaldamento pregara della truppa granata.

Inoltre l’azienda sarà ristorante ufficiale della Reggiana e, all’apertura del nuovo esercizio in viale Ramazzini previsto per aprile, proprio in quella location società e giocatori avranno a disposizione una saletta riservata. Molta attenzione è stata però rivolta anche alla sponsorizzazione ufficiale, da parte della stessa impresa di ristorazione, della Reggiana for Special.

Il team composto da giocatori affetti da varie disabilita che milita nel Livello 1 della divisione Calcio Paralimpico della Figc, allenata da mister Antonio Palladino, avrà il logo di Pirrù Caffè sulla maglia da gioco.

"Anche questo è un modo – ha detto Luca Pirruccio, fondatore e titolare di Pirru – per legarci sempre più forte al territorio di Reggio e provincia. Attraverso la nostra fondazione, Reggiamoci Forte Ets, ci piacerebbe infatti favorire l’ingresso nel mondo del lavoro anche di qualcuno dei ragazzi che gioca nella squadra.

Inoltre vogliamo mettere a disposizione le nostre strutture per attività sociali, di tipo ricreativo o di ristorazione, anche per esperienze lavorative con finalità inclusive rivolte a persone che fanno parte del progetto "Reggiana For Special".