Andrea Bellelli sul podio nel 44° Pallino d’Oro

Prestigiosa terza piazza per Andrea Bellelli nella 44ª edizione del Pallino d’Oro, gara internazionale a invito andata in scena nel week end a Budrione di Carpi. L’atleta tesserato per i padroni di casa della Rinascita, che in passato ha vestito i colori di svariate società della nostra provincia, tra cui Buco Magico e Rubierese, si è fatto strada nella parte bassa del tabellone eliminando negli ottavi Mirko Savoretti (Caccialanza Milano) e nei quarti Federico Patregnani (Fontespina Macerata), prima di arrendersi in semifinale al futuro vincitore Alfonso Nanni (Villafranca Vigasio). Si è classificato sul gradino più basso del podio anche Manolito Pedocchi (Sammartinese), terzo nel Trofeo Pagliani, gara regionale individuale di categoria B-C-D andata in scena a Formigine: per lui la sconfitta è arrivata al penultimo atto della manifestazione contro Loreno Gandolfi (Persicetana), poi battuto da Ram Parkash (La Fontana Ferrara).