Andrea Guerrieri, in finale oltre tre ore di battaglia: la vittoria sfuma al tie break

Dopo oltre tre ore di battaglia un mai domo Andrea Guerrieri si arrende all’israeliano Orel Kihmi e non riesce a conquistare il torneo di ITF di Herzlia (25mila dollari di montepremi). Sui campi in cemento della città di 90mila abitanti a Nord di Tel-Aviv, l’atleta reggiano ha giocato una partita di alto livello, soprattutto in avvio, aggiudicandosi il primo parziale per 6-2, tanto da sembrare di avere le carte in regola per imporsi. Pronta la replica dell’avversario, che ha vinto il secondo col medesimo punteggio, per poi avere la meglio nel tie-break di un terzo set dove l’equilibrio l’ha fatta da padrone e un match point annullato prima di cedere 8-6 all’avversario.

Il tennista correggese del Circolo Tennis Reggio Emilia, testa di serie numero 6, ha esordito nel tabellone superando 7-5, 6-4 il francese Tom Paris, per poi bissare col 6-4, 6-3 all’inglese Ben Jones. Nei quarti di finale battaglia di tre set contro il Hamish Stewart, sconfitto in rimonta 5-7, 6-4, 6-1, poi la vittoria contro il padrone di casa Amit Wales, che aveva ottenuto una wild card, perdendo il primo set per 7-6, prima di chiudere i conti con un duplice 6-2. In doppio le cose non sono andate come in singolare, visto che "Guerro", in coppia con l’indiano Rishab Argawal, ha perso all’esordio con il ceco David Poljak ed il già citato Hamish Stewart (6-1, 6-2).

Numero 706 del ranking ATP, prima della trasferta israeliana Guerrieri era stato eliminato nelle qualificazioni dei Challenger di Oporto e Segovia. Questo risultato rappresenta il punto più alto della sua stagione: nel 2023 aveva raggiunto le semifinali nei tornei M15 ITF di Monastir (Tunisia), Creteil (Francia) e Sharm El-Sheikh (Egitto), oltre ad aver trascinato il CT Reggio alla promozione in Serie A2 a squadre.