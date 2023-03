Andrea Meloni vince la tappa del Club Med Trophy

Al Golf Santo Stefano tappa del Club Med Trophy. Oltre 60 giocatori in campo verso la finale di Marbella. Andrea Meloni ha vinto con 74 colpi. In prima categoria Maurizio Tagliafierro (39) ha preceduto Christian Hegoburu (35). In seconda Roberto Valentini (35) ha vinto il testa a testa con Luigi Vezzali, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Vanni Pivetti (39) ha superato Riccardo Barbieri (36). Premi speciali a Massimo Olmi (34) e Antonella Curioni (35), migliori senior e lady.

Due appuntamenti al Matilde Golf: il primo, formula individuale, vinto da Marco Gilioli con 82 colpi. Davide Avanzini (35), Andrea Mammi (42) e Angela Sghedoni (44) si sono imposti nelle tre categorie nette. Domenica gara ’louisiana’ a coppie. Mauro Biscuoli e Leonardo Prampolini vincenti (69 colpi). Nella categoria netta super Giuseppe Marino e Stefano Melloni (44).

Andrea Ronchi