Nate REUVERS (27 minuti, 34 da 2, 02 da 3, 01 t.l., 3 rimbalzi, 6 punti). Siamo alle solite: ci prova, ma non è un uomo da ‘battaglia’ e non si capisce perché Sakota lo tenga in campo da ‘cinque’ contro Jaiteh che - purtroppo - lo brutalizza e porta a casa la partita. Voto 5.

Sacar ANIM (35 minuti, 411 da 2, 55 da 3, 12 t.l., 3 rimbalzi, 24 punti) Piazza il massimo in carriera in Serie A nella partita forse più difficile della sua esperienza italiana. Per lunghi tratti tiene praticamente a galla da solo il vascello biancorosso. Peccato che pochissimi dei suoi compagni gli diano una mano. Sprecare una serata così fa davvero arrabbiare. Voto 7,5.

Arturs STRAUTINS (12 minuti, 02 da 2, 24 da 3, 3 rimbalzi, 6 punti) Serviva qualche tripla ‘ignorante’ in più. Voto 5,5

Mikael HOPKINS (12 minuti, 01 da 2, 02 da 3, 1 rimbalzo, 0 punti). Molle, rinunciatario, apatico. Sarebbe probabilmente bastato un Hopkins al 70% per mettere davvero paura alla Virtus. Le prestazioni sono spesso lo specchio fedele del modo in cui ci si allena. Voto 5.

Beka BURJANADZE (13 minuti, 03 da 2, 02 da 3, 55 tl, 4 rimbalzi, 5 punti) Qualcuno dovrà spiegare perché lui era a sedere mentre in campo era battaglia vera. Per carità, non è Robert Horry, ma merita più fiducia. Lui lotta, altri… Voto 6

Osvaldas OLISEVICIUS (22 minuti, 22 da 2, 02 da 3, 22 t.l., 1 rimbalzo, 6 punti). Houston, abbiamo un problema. Se il tuo miglior attaccante prende solo 4 tiri significa che le gerarchie non sono chiare. Lui comunque non fa molto per aiutarsi. Voto 5,5

Andrea CINCIARINI (33 minuti, 25 da 2, 15 da 3, 6 rimbalzi, 3 perse, 7 assist, 7 punti). Lo menano per diversi minuti ed è normale che ogni tanto perda il filo del discorso. Anche il ‘capitano’ deve capire che non può pensare di farcela da solo: la palla deve girare più velocemente. Voto 5,5

Jeremy SENGLIN (4 minuti, 23 da 2, 35 da 3, 12 tl, 4 rimbalzi, 14 punti). Chi l’ha visto? Pensa troppo a quello che deve fare, sta perdendo la ‘sana ignoranza’ che aveva avuto al debutto e anche nel flash di Pesaro. Voto 5.

Momo DIOUF (21 minuti, 13 da 2, 56 t.l., 4 rimbalzi, 9 punti) Serata difficile tra Bako e Jaiteh, ma non affonda mai e cerca di rendere pan per focaccia. Non sempre ci riesce, ma ci prova, con l’atteggiamento giusto. Voto 6

Francesco Pioppi