Anim e Vitali, che partita!

Nate REUVERS (22 minuti, 35 da 2, 13 da 3, 1011 t.l., 7 rimbalzi, 2 stoppate, 2 assist, 19 punti). Parte malino, poi cresce e fa un sacco di cose preziose anche in difesa. Finalmente si è rivisto quel bel giocatore di inizio campionato. Voto 7,5.

Sacar ANIM (35 minuti, 34 da 2, 45 da 3, 01 t.l., 2 rimbalzi, 18 punti) Il più continuo di tutti, su entrambi i lati del campo. Parte forte in attacco, sputa sangue in difesa e gioca con intelligenza. Bravissimo. Voto 8.

Arturs STRAUTINS (20 minuti, 11 da 2, 11 a 3, 24 tl, 3 rimbalzi, 7 punti) Un paio di ingenuità, ma anche un paio di canestri di valore. Voto 6

Mikael HOPKINS (30minuti, 44 da 2, 01 da 3, 00 t.l., 8 rimbalzi, 1 assist, 8 punti). Finalmente l’animo da guerriero. Fa una partita di grande sacrificio, perché in attacco non gliela passano quasi mai, ma lui - a differenza di altre volte - resta connesso ed è fondamentale. Voto 7.

Michele VITALI (26 minuti, 24 da 2, 35 da 3, 22 tl, 2 rimbalzi, 3 assist, 15 punti) In poche parole: è la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Sakota lo risparmia per i momenti clou e lui risponde infilando 13 punti nell’ultimo quarto che ribaltano la partita. Voto 7,5

RJ NEMBHARD (7 minuti, 01 da 2, 2 rimbalzi, 0 punti) ‘Aiutati che il ciel ti aiuta’ dicono. Ecco, lui non fa proprio nulla per aiutarsi. Sette minuti in cui, in pratica, non combina nulla e sembra un corpo estraneo. Dispiace, ma temiamo che ci sia poco da aspettare… Voto 5

Beka BURJANADZE (24 minuti, 23 da 2, 24 da 3, 3 rimbalzi, 10 punti) Semplicemente fantastico: un esempio per tutti. La sorpresa più lieta della serata: fisicità, faccia cattiva, due triple e una rubata con canestro in contropiede che fa esplodere il PalaBigi. La classe operaia che va in paradiso. Voto 7

Osvaldas OLISEVICIUS (16 minuti, 15 da 2, 13 da 3, 00 t.l., 3 rimbalzi, 5 punti). Purtroppo è irriconoscibile e bisogna prendere atto, ma strappa la sufficienza giocando un terzo quarto di grinta e orgoglio, ‘dandoci’ in difesa. È giusto aspettarlo, ma bisogna prendere coscienza che al momento non è più la garanzia che conoscevamo. Voto 6

Andrea CINCIARINI (33 minuti, 12 da 2, 36 da 3, 3 rimbalzi, 15 assist, 13 punti). Quando il gioco si fa duro, Cincia inizia a giocare come dio comanda e trascina emotivamente un po’ tutti. Chiude con 15 assist e si porta a -1 nella classifica all-times di specialità guidata da Pozzecco. Con Sassari potrà festeggiare anche questo traguardo. Avanti. Voto 7,5

Francesco Pioppi