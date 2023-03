Anim: "Sarà una vera e propria battaglia"

di Francesco Pioppi

Con Michele Vitali che avrà probabilmente ancora bisogno di un paio di allenamenti per ritrovare la condizione migliore, l’apporto di Sacar Anim è da considerare fondamentale nello scacchiere biancorosso. La guardia-ala classe ’97 pescata in estate in Bundesliga (Bayreuth) ultimamente ha dato segnali incoraggianti, aggiungendo alla solita applicazione difensiva anche una buona continuità in attacco. I 24 punti segnati nel derby contro la Virtus rappresentano il suo massimo in carriera in Serie A e la speranza è che, oltre a mettere la museruola allo spauracchio Karvel Anderson, l’esterno di Minneapolis possa confermarsi in un buon periodo di forma.

Anim, sta per arrivare quella che può essere considerata una sorta di ‘finale’ o comunque un confronto fondamentale in chiave salvezza: quali sono le sue sensazioni? Com’è andata la settimana di allenamento?

"La gara contro Verona è indubbiamente una partita molto importante, entriamo nella fase decisiva della stagione, in cui andranno curati tutti i dettagli, compreso il discorso della differenza canestri (la Tezenis vinse di 5 all’andata, ndr) se ce ne sarà l’occasione. Ogni successo può darti tantissimo anche a livello di autostima. La pausa ci ha dato l’opportunità di ricaricare le energie, ma anche di rafforzare alcune parti del nostro gioco ed inserire nel migliore dei modi l’ultimo arrivato Marcus Lee. Mi aspetto uno scontro di alto profilo".

Nell’ultima partita di campionato, contro la Virtus Bologna, ha messo a segno il massimo in Serie A realizzando 24 punti e anche nel recente test amichevole, pur contro un team di A2 come Rimini, ne ha piazzati 28: cos’è scattato in lei ultimamente?

"Sto semplicemente iniziando ad essere sempre più a mio agio, soprattutto nell’imparare a capire quali sono le zone offensive nelle quali prendermi maggiormente responsabilità. Cresce l’intesa con i compagni e ne stiamo beneficiando tutti". Finalmente anche Michele Vitali è tornato ad allenarsi lasciandosi alle spalle gli ultimi contrattempi fisici: come lo ha visto dopo lo stop e cosa può darvi?

"Il ritorno di Michele è un’ottima notizia per noi. Ci ridà a disposizione un giocatore con capacità di segnare e di allargare il campo grazie al suo tiro e allunga molto le nostre rotazioni. Siamo molto felici di averlo nuovamente al nostro fianco".

Accennava prima all’inserimento di Marcus Lee, quali sono state le prime impressioni su di lui?

"Al di là delle sue caratteristiche visibili a tutti di atletismo e capacità di prendere rimbalzi, è un giocatore che capisce tantissimo il gioco, molto intelligente. Oltre ad essere una voce d’esperienza e maturità all’interno dello spogliatoio".

Domani a Verona ci saranno quasi 500 reggiani che riempiranno, sostanzialmente, tutti i posti messi a disposizione: se lo aspettava? Che effetto le fa?

"Sono davvero grato di sentire che ci sarà questo ‘esodo’ di tifosi verso Verona e questo contribuirà a rendere ancora più elettrica l’atmosfera: mi aspetto una vera e propria battaglia per tutti i 40 minuti, andiamo".