Anim, tendine d’Achille rotto: stagione finita

di Francesco Pioppi

La stagione di Sacar Anim è ufficialmente finita. Quella che fino a ieri mattina era ‘solo’ un’anticipazione ha poi assunto i crismi dell’ufficialità nel primo pomeriggio, con un verdetto che non lascia dubbi: ‘Pallacanestro Reggiana comunica che l’atleta ha effettuato esami strumentali a seguito dell’infortunio occorso sabato durante il match contro l’Openjobmetis Varese e la risonanza magnetica – si legge nella nota - ha evidenziato la rottura totale del tendine d’Achille della gamba destra. Anim si sottoporrà giovedì mattina (domani, ndr) ad un intervento chirurgico di ricostruzione del tendine lesionato presso la clinica Villa Salus di Reggio: l’operazione verrà eseguita dal dottor Rodolfo Rocchi’. La guardia statunitense difficilmente potrà tornare in campo prima di 6-8 mesi e questo significa non poter partecipare (almeno) alla prima parte del prossimo campionato.

Ovviamente amareggiato il giocatore: "Grazie di cuore a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato, sarà una sfida dura, ma mi sento già pronto per affrontarla", le poche parole di Anim sui social.

La Pallacanestro Reggiana attualmente ha un accordo col giocatore che va fino al giugno del 2024, ma essendosi tenuta un’opzione di uscita unilaterale da esercitare entro il 30 giugno di quest’anno, è assai probabile che le strade si separino. Dispiace davvero tantissimo, perché Anim ha rappresentato senza dubbio la ‘pescata’ migliore messa in atto dalla dirigenza biancorossa in questa stagione. Pur non avendo un talento strabiliante, ‘Sac’ (questo il suo soprannome) è stato decisivo in molte occasioni con il suo atletismo, la sua difesa e la capacità di incidere (anche segnando canestri pesanti, vedi con Trieste) pur senza risultare mai un ‘mangia palloni’. È il classico esterno duttile che può fare comodo ad ogni squadra per la sua versatilità e che è animato da una grande etica del lavoro. Chiude la sua prima esperienza in Italia con 9,4 punti, 2 rimbalzi, 1,5 assist di media in 27’ e con un buon 38% da 3 punti, fondamentale in cui sta crescendo costantemente sia a livello di percentuale (l’anno scorso in Bundesliga aveva il 32%) che di compattezza ed affidabilità del gesto tecnico. Adesso Reggio è sul mercato alla ricerca di un sostituto (con passaporto comunitario o italiano, perché i ‘visti’ sono finiti) che ne possa ricalcare soprattutto le caratteristiche difensive, ma diventerà in ogni caso fondamentale avere qualche segnale di reazione da parte di Michele Vitali. L’intervento al cuore è ormai acqua passata e qualcosina nell’ultima gara con Varese ha fatto vedere. Speriamo che possa finalmente dare un contributo tangibile anche perché i tempi per trovare ‘l’erede’ di Anim sono strettissimi. Per farlo debuttare contro Treviso va tesserato entro venerdì alle 12, per averlo con Tortona entro lunedì, sempre alle 12.