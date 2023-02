Anim trascinatore nella prima di Marcus Lee

REGGIO EMILIA

83

RIMINI

80

UNAHOTELS: Anim 28, Reuvers 8, Cipolla 2, Stefanini, Cinciarini 12, Lee 6, Senglin 5, Olisevicius 12, Faye 10. All.: Sakota.

RIVIERA BANCA: Tassinari, Anumba 2, Meluzzi ne, Scarponi 14, Masciadri 5, D’Almeida 11, Bedetti, Landi 13, Johnson 23, Morandotti, Ogbeide 12. All.: Ferrari.

Arbitri: Maffezzoli e Salatti.

Parziali: 7-22; 26-44; 54-63.

Un blackout iniziale e poi la reazione d’orgoglio guidata soprattutto da Anim, top scorer con 28 punti e un secondo tempo complessivo da 57. Questa la sintesi dell’amichevole giocata ieri alla ‘Cassala’ dai biancorossi di coach Sakota contro Rimini (attualmente al settimo posto nel girone rosso di Serie A2).

Un buon test per iniziare ad inserire il neo arrivato Marcus Lee, nonostante le assenze dei giocatori attualmente impegnati con le nazionali. Il focus è tutto in vista della ripresa del campionato che il 5 marzo (palla a due alle 17) vedrà Cinciarini e compagni impegnati nell’importantissima trasferta a Verona. Per l’occasione, la Pallacanestro Reggiana offre la possibilità del trasporto gratuito (già completato il primo pullman); il prezzo del pacchetto comprensivo di navetta - acquistabile allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini o nella sede di via Martiri della Bettola - è di 18 euro (intero) e di 13 col ridotto (Under 16 e Over 65). Nel frattempo i ‘nazionali biancorossi’ continuano parallelamente le proprie avventure tra luci ed ombre.

Hopkins ha difeso i colori dell’Ungheria, uscita sconfitta dal confronto con la Lituania (89-64) nonostante le buone cifre messe a referto dal lungo della Unahotels (17 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate). È invece arrivato un successo per la Georgia di Burjanadze (4 punti e 3 rimbalzi) sull’Olanda (88-80) mentre all’Austria non sono bastati i 6 punti con 4 rimbalzi del baby Omer Suljanovic per superare la Polonia (87-72).

Una notizia di mercato che potrebbe riguardare anche la corsa alla salvezza in cui è coinvolta la Pallacanestro Reggiana: Davide Alviti - ala in uscita dall’Olimpia Milano che piace anche a Treviso e Verona - potrebbe finire la stagione in Bundesliga al Telekom Bonn, già avversario dei biancorossi in Champions League pochi mesi fa. Il lungo Francesco Candussi, che nei giorni scorsi aveva invece rescisso con la Tezenis, si è invece accasato alla Fortitudo Bologna in Serie A2.