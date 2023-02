Anna Trevisi guida il treno Uae nel giro degli Emirati Arabi

Anna d’Arabia. Trasferta in Medio Oriente per Anna Trevisi, la Freccia di Reggiolo, che da oggi è in gara negli Emirati Arabi. "Per la nostra squadra è una trasferta molto importante, tanto quanto il Giro d’Italia, ci teniamo a fare bene, nei giorni scorsi nelle gare in Spagna abbiamo anche provato il ‘treno’ per centrare la vittoria, abbiamo perfezionato l’affiatamento e rifinito la preparazione", afferma la ciclista della Uae, 30 anni, da dodici nel ciclismo che conta e che da alcune stagioni corre in formazioni del contesto World Tour, con attività internazionale. "La corsa è la prima di livello World Tour che si svolge in Medio Oriente e noi siamo la prima squadra World Tour degli Emirati Arabi, per cui possiamo dire che per noi è un momento storico, dal punto di vista sportivo", affermano i dirigenti della Uae. "Il pubblico potrà vedere da vicino una gara di alto livello. La corsa prevede quattro tappe, con la partecipazione delle migliori formazioni a livello mondiale, sarà spettacolare. E noi ce la metteremo tutta per fare bella figura". Oltre alla Trevisi, la formazione è composta da Marta Bastianelli, Eugenia Bujak, Chiara Consonni, Mikayla Harvey e Silvia Persico. Sull’ammiraglia i direttori sportivi Davide Arzeni e Alejandro Gonzalez Tablas. In particolare, compito della ciclista reggiolese sarà quella di pilotare verso lo sprint la specialista Bastianelli, in caso di arrivo in volata. Lei sarà l’ultima atleta del "treno" della velocista, perché è quella con più esperienza specifica. L’eventualità di uno sprint viene ritenuta molto probabile per la configurazione delle tappe, prevalentemente pianeggianti e con solo lievi ondulazioni. Ma vediamo proprio le frazioni della gara, che si concluderà sabato a Abu Dhabi: oggi Port Rashid-Dubai Harbour di 109 chilometri, domani Al Dhafra Castle-Al Mirfa (133 km.), venerdì Hazza-Jebel Hafeet (107 km.), sabato Fatima-Abu Dhabi (119 km.). Anna Trevisi è pronta a lanciare la volata vincente, con il vento del deserto sul volto. Diretta tv su Eurosport Gnc dalle 14,50 (ora locale Emirati Arabi).

m.t.