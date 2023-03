Anticipo a Russi per il Nubilaria

Anticipo esterno per il Nubilaria (10), che alle 21,15 apre la quarta giornata di ritorno della Poule Playout di Serie D facendo visita al Russi (10). Archiviato il brillante successo casalingo contro la capolista Argenta, un 78-49 che non ammette discussioni, Mariani Cerati e compagni vogliono mantenere a distanza la penultima piazza, sinonimo di retrocessione diretta in Promozione, distante attualmente 2 lunghezze: per farlo dovranno provare ad espugnare il campo ravennate, al cospetto di un avversario che ha dominato la sfida contro Cavriago di sabato scorso e che ha nel 46enne Porcellini (12,3 punti di media) e nel baby Galletti (10,2) gli atleti più rappresentativi.