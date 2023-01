Anticipo ad alta quota in Promozione: Fabbrico ospita il Montecchio

Anticipo ad alta quota in Promozione. Alle 15, infatti, il Fabbrico (37) ha l’occasione di dare una spallata praticamente decisiva alla corsa per il primo posto, ospitando un Montecchio (30) che occupa la seconda piazza, distante 7 lunghezze dalla vetta e che punta ad infliggere ai padroni di casa la prima sconfitta di una stagione finora praticamente perfetta. Si affrontano i due migliori attacchi del campionato (30 le reti dei locali, una in meno la squadra di Capanni) e lo spettacolo non mancherà di certo.

In Prima categoria C si torna in campo per le prime due gare del 2023, quelle che aprono il girone di ritorno: alle 15 tocca alla battistrada Guastalla (32) aprire le danze, ricevendo l’ambizioso Daino Santa Croce (29), terzo della classe, con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva; nello stesso raggruppamento, alle 17,15, la Virtus Correggio (20) prova a riavvicinare una zona playoff distante 8 lunghezze dopo un finale d’anno solare da tre ko di fila, ospitando una Barcaccia (7) che ha bisogno disperato di punti, visto il +1 sulla coda della graduatoria.

Foto: Patrik Martina, classe 1996, punta del Fabbrico