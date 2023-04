Anticipo casalingo per la Palfinger Reggio Emilia, di scena alle 15 e alle 20 al diamante "Caselli" contro l’Itas Mutua Rovigo. Dopo aver rimediato una vittoria ed una sconfitta nella seconda giornata a Collecchio, muovendo la classifica dopo il duplice stop dell’esordio con Ronchi dei Legionari, la formazione cittadina vuole regalare i primi sorrisi al pubblico di via Petit Bon, al cospetto di una formazione come quella veneta che l’affianca in classifica con un ruolino di 1-4 e che rappresenta dunque una rivale per il mantenimento della categoria.

Domani, con gara 1 fissata per le 11 e rivincita alle 15, la Platform-Tmc Poviglio ospita in via Gruara Sesto Fiorentino, provando a riprendersi dopo le due nette sconfitte della scorsa settimana a Macerata.