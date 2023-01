Antonio Rizzuto è il mago delle punizioni

di Giuseppe Marotta

Molti addetti ai lavori sono d’accordo: si segna sempre meno su calcio di punizione.

C’è spesso un’eccezione che conferma la regola, e dalle nostre parti ha un volto: quello di Antonio Rizzuto della Scandianese (Promozione), uno specialista che domenica, nel successo per 5-1 sul Casalgrande, ne ha messe dentro due.

Attaccante di 31 anni (nato il 1 novembre del ’91 a Crotone, vive a San Ruffino di Scandiano), ha legato la sua carriera al rossoblù (127 i gol con questa maglia in campionato) col quale ha trascorso gli ultimi 15 anni, intervallati dalle parentesi con Colombaro, Folgore Rubiera e Brescello, e dai tornei della Montagna (Casina e Baiso).

Rizzuto, una bella doppietta su punizione non si vede tutti i giorni.

"Vero, anche se è la seconda volta che mi capita".

Quando il precedente?

"Sei anni fa contro La Pieve Nonantola vincemmo 7-1, e segnai una tripletta di cui due su punizione".

Racconti le due di domenica. "La prima è stata di furbizia: dal limite dell’area, centrale, ho tenuto la palla bassa sul palo del portiere, un po’ sorpreso. La seconda ammetto che è stata molto bella: da posizione decentrata verso destra, la mia zolla preferita, l’ho messa sotto al sette". È la più bella della sua carriera?

"Tra le più belle, perché ne ho segnate una ventina. In particolare sei stagioni fa ne feci 10 in un solo anno".

È il gesto tecnico che ama di più?

"Le rovesciate non mi fanno schifo (ride). Adoro i passaggi filtranti, ma ammetto che quando le punizioni non entrano, rosico".

Si ispira a qualcuno?

"Da piccolo sognavo Del Piero, oggi come Messi non calcia nessuno. Ma imitarli non è facile (ride)".

È cambiato negli anni il modo di calciarle?

"Senz’altro. Ormai in barriera tutti fanno il ’coccodrillo’ (uomo sdraiato dietro la barriera per non far passare la palla rasoterra). Quest’anno col Montecchio non c’era il ’coccodrillo’: ho calciato basso, ma ho preso il palo".

Insomma, la conoscono tutti. "Può darsi. Da un po’ ho iniziato a non calciare sempre sopra la barriera, meglio variare…".

In A, solo in 10 hanno fatto doppietta su punizione. Solo uno, però, ci è riuscito calciandole con due piedi diversi (Simone Verdi ai tempi del Bologna: era il 4 novembre 2017, Bologna-Crotone 2-3). La stuzzica?

"Non troppo, col sinistro me la cavo, ma sulle punizioni serve una sensibilità particolare che col mancino non ho".

La stagione attuale: per lei 10 gol in 16 giornate.

"La doppia cifra è sempre nel mirino per aiutare la squadra: ora proviamo a farne 20…".

Siete quarti con 27 punti: -2 dal Baiso, -4 dal Montecchio, e -11 dal Fabbrico.

"Della squadra sono contento, vogliamo provare a migliorare la scorsa stagione (quarto posto, ndri), ma c’è una bella lotta davanti. A livello personale sono molto critico, ho sbagliato qualche gol di troppo e ho preso 8 legni".

La carriera: ha rimpianti?

"In passato ho avuto proposte interessanti, ma alla fine a Scandiano conosco tutti e ci siamo sempre rispettati, sto bene. Poi allo stadio ho due tifosi speciali".

Chi?

"La mia compagna Daniela e mio figlio Santiago, che ha 2 anni e mezzo. Sembra gli piaccia calciare la palla, chissà…".