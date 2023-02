Antonioli richiamato dall’Imolese Si rivede Zauli: in panca a Crotone

di Matteo Genovesi

C’è la firma di Nicolò Cambiaghi nel 2-2 in rimonta dell’Empoli di Paolo Zanetti contro lo Spezia. Nella ripresa, la punta prima sigla di sinistro il 2° gol in A, poi dà il via in fascia mancina all’azione che porta il definitivo pari nei minuti di recupero.

Serie C. Prima gioia per Samuele Neglia alla 2ª presenza nella Fermana (2 gol nella prima parte di stagione nell’Audace Cerignola), con il tap-in che sblocca il 2-1 casalingo sull’Ancona (spezzone per Camigliano), pochi minuti per Udoh nel blitz del Cesena (2-4) in casa Imolese (Zanini titolare) che richiama in panchina Mauro Antonioli; poche occasioni per Zamparo nell’1-1 dell’Entella ad Olbia, un palo e un assist per Sbaffo nella Recanatese che sorprende in trasferta la Lucchese (1-3). Nel girone A, Luca Siligardi (sinistro potente da fuori, 2° gol in campionato) lancia in vetta la Feralpi (in ombra Voltan) con l’1-0 all’Arzignano, in coabitazione con la Pro Sesto bloccata in casa (1-1) dalla Juve Next Gen di Massimo Brambilla. Prima vittoria esterna per la Triestina (si rivede in panchina Pezzella, fuori da fine novembre) con lo 0-1 all’Albinoleffe (tra i pali l’ex Offredi, Manconi colpisce un legno), 3° successo casalingo di fila per il Lecco di Luciano Foschi (3-1 Novara), il Mantova per la seconda giornata consecutiva si fa rimontare due gol in superiorità numerica: a Pordenone (traversa di Ajeti) finisce 2-2. Nell’1-1 tra Piacenza e Pro Vercelli, non incide Cesarini nei biancorossi, tra i piemontesi Calvano abbandona dopo 20’, sostituito da un ottimo Laribi, Arrighini poco pericoloso, Radrezza e Zanchi restano a guardare nel Padova raggiunto nel finale (1-1) dalla Virtus Verona, dove Manfrin rientra nell’undici. Nel girone C, cade dopo 26 partite l’imbattibilità del Catanzaro (spezzone per Cianci, Gatti in panchina) battuto dalla Viterbese (1-0), non ne approfitta il Crotone (buona la ripresa di Kargbo) fermato sull’1-1 dal Foggia, con conseguente esonero di Franco Lerda, sostituito da Lamberto Zauli (che in estate aveva rescisso con il SudTirol prima dell’inizio del campionato). Nell’Avellino superato 3-1 dal Cerignola di r Pazienza, insufficiente la prova di D’Angelo, bocciati anche Contessa e Giannone nella Turris che cade a Monopoli (2-0). Nello 0-0 tra Andria e Pescara, sorride l’allenatore dei pugliesi Trocini, mastica amaro Alberto Colombo, da raccontare il successo del Monterosi di Leonardo Menichini, che ritrova i tre punti dopo 4 gare: col Giugliano, nel recupero il centrocampista Parlati, portiere improvvisato, neutralizza il rigore del pari e i laziali subito dopo chiudono il match (0-2).

Dilettanti. In D scatenato Ponsat (12 reti), doppietta nel Chieri che però cede 3-2 al Ligorna, Christian Silenzi (3° gol) decisivo nella vittoria esterna (1-2) del Seregno con la Caronnese, 12ª gioia per Marcheggiani nell’1-1 del Gavorrano con l’Orvietana, si sblocca Falcone nel Fasano battuto 6-3 dal Bitonto. In Eccellenza il 12° centro di Altinier nel Colorno, Bardeggia a quota 3 nel Progresso (8 nella prima parte di stagione a Cattolica), buono l’esordio di Matteo Serrotti (36 anni) nel Figline che seppellisce 4-0 il Porta Romana. Nella Promozione abruzzese il 9° gol di Palumbo nel Teramo (4-1 alla Rosetana); in Lombardia l’8ª rete del 41enne Davide Sinigaglia nel Cellatica (Promozione), in Prima categoria a segno Dejan Danza (Sermide).