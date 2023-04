Anziani ’terrorizzati’ da Aimo, il puzzle di Libutti

Quando si raggiunge un traguardo così importante le copertine è giusto che vadano agli attori principali (i giocatori), ma dietro a un successo di questo tipo ci sono tantissime altre persone indispensabili che spesso e volentieri restano dietro le quinte. Il bellissimo post pubblicato dal Santos, storica società cittadina che ospita spesso la Reggiana sul suo sintetico, ha aiutato a fare luce su alcune di queste dinamiche. Con un ritratto che vi riproponiamo in ‘presa diretta’. ‘In questi mesi abbiamo avuto il piacere di ospitare la Reggiana Calcio sul nostro rinnovato impianto di via Fano – si legge nel post - Il sintetico ‘Davide Rabotti è diventato a tutti gli effetti una seconda casa per i granata, un posto tranquillo in città ma di fatto incastrato nella campagna. Un posto dove si può vedere tutto l’arco appenninico mentre si calcia in fondo al sacco nella porta a Sud. Un posto che è un feudo degli ultras, perchè tra le fila del Santos1948 ci sono tantissimi allenatori, dirigenti e atleti che hanno la fede granata nel cuore. Abbiamo visto su questo campo tutti i granata correre, sudare, divertirsi e soffrire nei momenti di tensione. Abbiamo visto il team manager Michele Malpeli consumare i mocassini camminando instancabilmente davanti agli spogliatoi. Abbiamo avuto paura a guardare negli occhi il gelido ds Roberto Goretti, ma ci siamo fidati ciecamente di lui. Abbiamo visto il magazziniere, l’amico Matte Ferri, caricare e scaricare quantità innumerevoli di borsoni e indumenti, con il nostro custode sbigottito dalla mole di lavoro. Abbiamo applaudito i soci, il presidente e il patron Amadei, quando facevano visita alla squadra. Abbiamo riservato un gradone della tribuna al Melo e alle sue bandiere, che han più presenze del nostro magazziniere. Abbiamo bevuto una quantità infinita di caffè con tutti i ragazzi, regolarmente offerti dal mister. Abbiamo sentito le urla dello stesso mister Aimo Diana rimbombare nel quartiere Foscato, terrorizzando gli anziani ai balconi. Abbiamo aiutato Libu, fermo per infortunio, a risolvere un puzzle con un nostro bimbo. Abbiamo dato il bentornato a casa al nostro bomber "Apo" Pellegrini, che con ‘Rabbo’ condivise i primi anni da calciatore al Santos1948. E l’altra mattina, in uno degli ultimi allenamenti al ‘Davide Rabotti’ quell’apparizione di un capriolo all’interno dell’impianto forse è stato un segnale: eravamo pronti, come lui, a scappare dal reCinto, a scappare dalla Serie C. Perciò complimenti a tutta la AC Reggiana 1919 da parte del Santos 1948 per questa splendida promozione. Ma occhio ragazzi: se tornate il prossimo anno, sappiate che tutto questo non ci bAstA!’ Non serve aggiungere altro: bellissimo ‘quadro di parole’.

Francesco Pioppi