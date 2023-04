Aperta la caccia ai biglietti per Olbia

Prosegue a gonfie vele la prevendita per la gara di Olbia, in scaletta sabato prossimo alle 17,30 al ‘Bruno Nespoli’. Il circuito di riferimento in questo caso è ‘CiaoTickets’ (www.ciaotickets.comorganizzatoreolbiacalcio ) e i biglietti disponibili per il settore ospiti sono in totale 738 con il prezzo unico che è di 10 euro. Oltre a questi la società ha a disposizione un’ulteriore dotazione di 100 biglietti di ‘tribuna laterale’ che saranno messi in vendita solo ed esclusivamente nella sede di via Brigata Reggio n.32 nelle giornate di martedì (dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18) e mercoledì (stessi orari). In questo caso però il prezzo è di 15 euro. La spedizione dei reggiani in terra sarda arriverà a sfiorare le mille unità anche perché già da diverse settimane moltissimi supporters hanno prenotato traghetti e aerei per poter essere presenti a una giornata potenzialmente storica. Con un pareggio dell’Entella e una vittoria dei granata sarebbe Serie B.