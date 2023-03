Apoteosi Fabbrico: dopo aver dominato il campionato festeggia il salto in Eccellenza

FABBRICO

3

GANACETO

1

FABBRICO: Scardovelli, Aranda, Caiti (48’st Ferrari), Aldrovandi, Minelli, Garlappi (35’st Marastoni), Genova, Agosti (35’st Di Marzo), Scappi; Zampino (45’st Fino), Martina (31’st Avanzini). A disp.: Saezza, Attolini, Messere, Mungiguerra. All.: Galantini GANACETO: Melli; Mazzola (36’st Luchena), Amadori, Sghedoni, Accettone, Mazzini, Reggiani, Pastorelli; Pulga, Dago (43’st Bonissone), Caselli. A disp.: Romagnoli, Balza, Cavoli, Giovanardi, Dellacasa, Dondi, Bonini. All.: Bonissone

Arbitro: Botti di Piacenza

Reti: Caselli (G) al 29’pt, Minelli (F) al 4’st, Martina (F) al 20’st, Avanzini (F) al 38’st.

Note: ammoniti Minelli, Martina, Sghedoni, Pulga, Luchena, Scardovelli e Fino.

Dopo un torneo dominato, il Fabbrico (foto Guido Sani) è promosso in Eccellenza. Un traguardo raggiunto con 4 turni di anticipo: 63 punti, frutto di 19 vittorie in 26 turni. Sei i pareggi e un solo ko, a Castelnovo Monti con l’Atletic. Ieri decisivi in rimonta Minelli, Martina e Avanzini, che hanno risposto allo squillo in apertura di Caselli.