Appenninica Stage Race sotto la Pietra Trionfano l’olandese Becking e la russa Ilina

È una Appenninica Mtb Stage Race da grandi firme quella che è partita ieri da Castelnovo Monti. La prima tappa della manifestazione che percorre tutto l’arco appenninico, e che dopo 6 frazioni porterà i 150 partecipanti sul traguardo conclusivo di Vidiciatico, non ha tradito le attese: a vincere "La Matildica", un anello di 57 km e 1.850 metri di dislivello con partenza e arrivo all’ombra della Pietra dopo aver fatto tappa a Carpineti, vede la vittoria a livello maschile dell’olandese Hans Becking. L’olandese, vincitore della corsa nel 2020, ha avuto la meglio su Tiago Ferreira, uno dei suoi rivali per la vittoria nella classifica finale, e su Martino Tronconi; nella gara femminile, invece, a sorridere è stata la russa Kristina Ilina, che ha preceduto di soli 36" Debora Piana, mentre a completare il podio è stata l’elvetica Nina Brenn. Solo quinta la tedesca Naima Diesner, bi-campione in carica. Oggi la gara riparte sempre da Castelnovo per poi lasciare la nostra provincia e concludersi a Fiumalbo: la "Mountain Queen Race", con 90 km e 3.200 metri di dislivello, sarà un banco di prova importante per le ambizioni dei concorrenti.